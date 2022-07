Ben Affleck : À 10 ans, son fils Samuel, absent de la lune de miel, réapparaît looké avec Jennifer Garner

Il aura fallu attendre 2022 pour que Jennifer Lopez et Ben Affleck se passent enfin la bague au doigt. Dix-sept ans après la rupture de leurs premières fiançailles, les deux stars ont passé le cap à Las Vegas le 16 juillet dernier. Le couple le plus glamour que peut compter Hollywood désormais s'est ensuite envolé direction Paris pour un voyage de noces... en famille ! Car oui, pour sceller une bonne fois pour toutes cet amour, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont embarqué leurs enfants avec eux : Max et Emme, les jumeaux de 14 ans qu'a eus la chanteuse avec Marc Anthony, Violet, 16 ans et Seraphina, 13 ans, filles nées de la relation entre Ben Affleck et Jennifer Garner.

Samuel, 10 ans, dernier né de leur mariage, manquait toutefois à l'appel. Le garçonnet n'a pas eu la chance d'écumer les plus beaux musées de la capitale française et de profiter des plus grands restaurants de la ville. Le benjamin de Ben Affleck est resté auprès de sa maman Jennifer Garner. Mère et fils ont passé du temps ensemble et ont partagé quelques goûters entre deux câlins et cours du sport du petit garçon pour son plus grand plaisir, sans que l'on sache toutefois pourquoi Samuel n'était pas inclus dans la lune de miel, à l'image de ses deux grandes soeurs. Avec une casquette vissée sur la tête, il était looké et adorable.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont en tout cas bien profité de leur séjour. Entre deux séances de shopping chez Sephora ou Hermès, tout le clan s'est restauré dans les plus belles adresses de Paris, comme Chez Loulou, la brasserie Lipp ou Aux prés, tenu par Cyril Lignac, devenu papa tout récemment. Tous ont également profité d'une visite au musée du Louvre et au musée de l'Orangerie, en bord de scène.

Bien avant leur mariage, Jennifer Lopez et Ben Affleck formaient une famille recomposée. Et comme si plus rien ne pouvait se mettre en travers du chemin de leur amour, tout le monde s'entend à merveille : "Le fait que ses enfants (ceux de Ben Affleck, NDLR) aient tous été accueillants envers Max et Emme a aussi aidé, car ils sont tous devenus rapidement amis, a indiqué une source à Hollywood Life. Ben a développé un lien exceptionnel avec Max et il est important pour JLo que ce dernier ait une figure masculine dans sa vie, car cela lui donne un sentiment de sécurité." Une nouvelle vie qui démarre donc sans fausse note.