Jennifer Lopez en véritable bombe aux MTV Movie Awards dans une robe risquée !

Jennifer Lopez n'est pas passée inaperçue, dimanche 5 mai au Barker Hangar de Santa Monica, à l'occasion des MTV Movie & TV Awards, une cérémonie annuelle au cours de laquelle des récompenses cinématographiques et télévisuelles sont décernées. La chanteuse de 52 ans, toujours très active, a fait crépiter tous les flashs des photographes en s'affichant dans une robe en cuir noire très moulante et au décolleté plutôt généreux. Le tout accompagné d'une paire de talons noirs à lanières, une petite pochette ainsi que des boucles d'oreilles en diamant. Un look d'enfer donc, pour la star américaine, qui n'est pas repartie bredouille de cette soirée puisqu'elle a remporté le Generation Award. Une distinction honorifique récompensant la diva pour l'ensemble de sa carrière au cinéma. De The Wedding Planner en passant par Maid in Mannhattan jusqu'à Marry Me, Jennifer Lopez a crevé l'écran à de multiples reprises, devenant encore un peu plus l'idole des américains.

Nouvelle histoire avec Ben Affleck

Après avoir reçu une ovation public, elle est apparue très émue au moment de faire son discours. "Je veux remercier tous les gens qui m'ont dit, en face, ou quand je n'étais pas là, que je ne pouvais pas le faire", a t-elle notamment déclaré, en ajoutant "Je ne pense vraiment pas que j'aurais pu le faire sans vous". Difficile également pour la jeune femme de ne pas verser quelques larmes au moment d'évoquer ses jumeaux de 14 ans, Max et Emme, qui "m'ont appris à être forte" a t-elle expliqué. Et enfin, après avoir aussi remercié toutes les personnes qui ont collaboré avec elle d'un point de vue professionnel, la native du Bronx a également touché un mot pour son compagnon Ben Affleck. "Ben et tout le monde à la maison, attendez-moi pour dîner. Je serai à la maison à 19 heures !" a t-elle conclu son discours sous les applaudissement du public.

Pour rappel, elle s'était fiancée à l'acteur au début des années 2000 après l'avoir rencontré sur le tournage du film "Amours Troubles". Ils s'étaient ensuite séparés en 2004, avant de se retrouver l'année dernière après plus de 17 ans de rupture. Les deux tourtereaux sont à nouveau fiancés.

Palmarès de cette 30e édition des MTV Movie Awards :

Meilleur Film : Spider-Man: No Way Home de Jon Watts

Meilleure série : Euphoria de Ron Leshem

Meilleure performance dans un film : Tom Holland dans Spider-Man: No Way Home

Meilleure performance dans une série : Zendaya, dans Euphoria

Meilleur héros : Scarlett Johansson, dans "Black Widow"

Meilleur méchant : Daniel Radcliffe, dans Le secret de la Cité perdue

Meilleur baiser : Poopies et le serpent, dans Jackass Forever

Meilleure performance comique : Ryan Reynolds, dans Free Guy

Meilleure révélation : Sophia Di Martino dans Loki

Meilleur combat : la dispute entre Alexa Demie et Sydney Sweeney, alias Maddy et Cassie, dans Euphoria

Meilleure performance effrayée : Jenna Ortega, dans Scream

Meilleure chanson : On My Way de Jennifer Lopez, dans "Marry Me"

Meilleure équipe : Tom Hiddleston, Sophia DiMartino, et Owen Wilson, dans Loki

Meilleur coup d'un soir : Euphoria

Meilleur moment musical : Dance with me dans Heartstopper

Meilleur documentaire musical : Olivia Rodrigo driving home 2 u