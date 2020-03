Mort de Kobe Bryant : Poignant hommage de sa fille Natalia, le sourire retrouvé

Cette publication plus joyeuse intervient à quelques jours de l'hommage public rendu à Kobe Bryant et à la jeune Gianna. "C'était la fille de son papa, mais je sais qu'elle aimait sa mère, c'était l'une de mes meilleures amies. Kobe me disait toujours qu'elle tenait de moi, qu'elle avait mon feu, ma personnalité et mon sarcasme, mais elle était tendre et aimante à l'intérieur", confiait, en pleurs, Vanessa depuis le Staples Center de Los Angeles.

Le 2 mars dernier, Vanessa Bryant s'insurgeait contre un officier de police qui aurait capturé et diffusé des photos explicites et morbides du crash. Dans un communiqué, elle exprimait sa colère. "C'était d'une importance capitale pour elle, qui souhaitait protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles. Il s'agit d'une violation inqualifiable de la dignité humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles", expliquait son avocat. Rappelons que Vanessa Bryant avait déjà engagé des poursuites judiciaires à l'encontre des sociétés responsables de la mise en activité de l'hélicoptère et des ayants droit du pilote Ara Zobayan, également décédé dans cet accident.