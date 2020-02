Hommage à Kobe Bryant et Gianna : Le discours bouleversant de Vanessa, en larmes

La date et le lieu étaient symboliques. Le 24 mars 2020, un bouleversant hommage public était rendu à Kobe Bryant et à sa fille Gianna, 13 ans, depuis le Staples Center de Los Angeles. Amis, famille, coéquipiers... ils étaient tous présents pour honorer une dernière fois la mémoire de la légende du basket et de sa fille adorée, morts dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier dernier.

Avec un courage incroyable, Vanessa Bryant, qui a perdu l'homme de sa vie et sa fille, a pris la parole. "C'était la fille de son papa, mais je sais qu'elle aimait sa mère, c'était l'une de mes meilleures amies. Kobe me disait toujours qu'elle tenait de moi, qu'elle avait mon feu, ma personnalité et mon sarcasme, mais elle était tendre et aimante à l'intérieur", a-t-elle déclaré, émue, devant ses trois autres filles Natalia (17 ans), Bianka (3 ans) et Capri (7 mois). "Elle avait le meilleur rire, contagieux. Il était pur et honnête. Kobe et Gianna gravitaient naturellement l'un vers l'autre", a-t-elle poursuivi.

"On ne pourra jamais voir Gianna au lycée avec Natalia... on n'a pas pu lui apprendre à conduire. Je ne pourrai jamais lui dire qu'elle est magnifique le jour de son mariage. Je ne la verrai jamais marcher vers l'autel et danser avec son père... ou donner la vie", énumère Vanessa Bryant, en larmes, ajoutant que sa Gigi lui manquera "chaque jour".