Vanessa Bryant, le deuil de Gianna et Kobe : "Que ce cauchemar prenne fin"

L'impossible deuil. Des semaines après, c'est toujours la même douleur, la même émotion qui s'empare de Vanessa Bryant. Le 26 janvier 2020, elle perdait l'homme de sa vie, la légende du basket Kobe Bryant, et leur fille Gianna (13 ans) dans un terrible crash d'hélicoptère. Pour la première fois, la mère de famille s'est livrée sur son difficile processus de deuil.

"J'ai été réticente à coucher mes émotions sur papier. Mon cerveau refuse d'accepter le fait que Kobe et Gigi sont tous les deux partis. Je ne peux pas concevoir ça en même temps. C'est comme si j'essayais d'encaisser la mort de Kobe, mais que mon corps n'acceptait pas que ma Gigi ne me revienne jamais", écrit sur Instagram Vanessa Bryant, en publiant une vidéo hommage à Kobe et la jeune Gianna, qui se destinait à une grande carrière dans le basket. "Pourquoi serais-je capable de me réveiller un jour de plus alors que ma fille ne peut plus avoir cette opportunité ?, poursuit-elle. Je suis tellement en colère. Elle avait encore tant à vivre."

"Puis j'ai réalisé que je devais rester forte pour mes trois filles. Je suis furieuse de ne pas être avec Kobe et Gianna, mais je m'estime si chanceuse d'être là avec Natalia, Bianka et Capri. Je sais que ce que je ressens est normal. Ça fait partie du processus de deuil", confie Vanessa Bryant, qui tenait à partager sa peine publiquement "dans le cas où quelqu'un vive une perte aussi tragique" que la sienne. "J'aimerais tellement qu'ils soient là et que ce cauchemar prenne fin. Je prie pour toutes les victimes de cette horrible tragédie", conclut-elle.