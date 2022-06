Michèle Bernier quittée par Bruno Gaccio alors qu'elle était enceinte : comment elle a surmonté cette épreuve

Leur couple semblait insurmontable : en 1997, lorsque Bruno Gaccio décide de se séparer de l'humoriste Michèle Bernier, personne n'arrive à y croire... surtout que l'ancienne complice de Mimi Mathy est enceinte, à 41 ans, de leur deuxième enfant, un petit garçon. Mais l'auteur des Guignols est amoureux d'une autre et signe la fin de son couple après quinze ans de relation et deux enfants, Charlotte, née en 1987 et Enzo, donc, né en 1997.

Une séparation qui fera beaucoup de mal à Michèle Bernier, d'abord totalement dévastée et qui décide de consulter immédiatement un thérapeute pour "ne pas rentrer dans un système de rancoeur, de malheur", comme elle l'avait raconté dans l'émission Le Divan en 2015. Désireuse de "comprendre son couple" et surtout les raisons de cette rupture, elle a toujours voulu protéger ses enfants. D'autant qu'elle le reconnait volontiers : Bruno Gaccio est un très bon père pour Charlotte et Enzo.

"Je ne suis pas rentrée dans un système de guerre qui ne s'arrête jamais", avait-elle expliqué, rejetant toute volonté de se venger de cet homme qu'elle "aimait tellement". Intelligemment, l'actrice de La Stagiaire, qui précise qu'elle a "perdu des plumes" dans cette séparation, préfère cependant apaiser la situation.

"Bruno Gaccio est le père de mes enfants, et il devait le rester, il ne fallait pas que cela change. On est passé par des moments difficiles évidemment, mais on ne peut pas vivre dans la rancoeur éternellement. Quel bonheur aujourd'hui de se réunir et de manger tous ensemble. Même si on a refait nos vies chacun de notre côté, ces moments sont importants pour nos enfants, pour moi, pour Bruno, pour tout le monde", avait-elle confié au magazine Télé-Loisirs récemment. D'ailleurs, la famille s'est agrandie : en 2000, Bruno Gaccio est devenu père d'un autre petit garçon, Amedeo.

Et en 2017, c'est grâce à Charlotte Gaccio (devenue actrice entre temps) que les deux ex ont dû retrouver le sourire : la jeune femme, âgée de 30 ans à l'époque, leur a offert deux petits enfants, ses jumeaux Zoé et Roméo, qu'ils peuvent désormais chouchouter. Les enfants avaient d'ailleurs sûrement été ravis de passer tout le confinement avec leur grand-mère !