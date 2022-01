Mimie Mathy et Benoist, les photos de leur mariage : robe de princesse et invités VIP, retour sur ce jour magique

Dans Joséphine, Ange gardien (TF1) elle réalise les souhaits des autres. Le sien, elle l'a déjà réalisé. Bientôt 17 ans que Mimie Mathy s'épanouie en tant que femme mariée. En effet, c'est le 27 août 2005 qu'elle a dit "oui" à son cher et tendre, le charmant Benoist Gerard. Retour sur ce jour spécial pour le couple.

C'est à la mairie de Neuilly-sur-Seine, très chic banlieue parisienne située dans les Hauts-de-Seine, que les amoureux ont donné rendez-vous à leurs proches pour leur mariage. Devant le bâtiment, Mimie Mathy prend la pose en robe blanche brodée de dentelle. Un décolleté carré, une longueur parfaite... Une tenue de mariée qui lui va à merveille. Sa courte chevelure blonde qu'on lui connait depuis toujours est mise en valeur par un joli diadème orné de perles et d'un voile. Dans sa main, la comédienne tient un bouquet coloré à base de roses rouges, oranges et jaunes. C'est toute souriante que Mimie Mathy s'affiche devant les flashs des photographes, au côté de son époux Benoist Gerard, élégant en costume couleur crème du haut de son mètre 86.

Une cérémonie de mariage célébrée avec les proches du couple, dont plusieurs personnalités. Le regretté Johnny Hallyday avait fait le déplacement au bras de sa belle Laeticia Hallyday. Line Renaud, Muriel Robin, Michel Fugain, Michèle Bernier, Chantal Thomas, Patrick Fiori, Jean-Claude Camus, Liane Foly, Laurent Boyer ou encore Benjamin Castaldi à l'époque accompagné de Flavie Flament étaient également présents pour ce jour spécial.

Si Mimie Mathy et Benoist Gerard ont célébré leur mariage en août 2005, ils se fréquentaient déjà depuis 2003. C'est d'ailleurs lors d'un show de la comédienne qu'ils se sont rencontrés. Ce papa de quatre enfants était ce jour-là dans le public et ils n'ont pas échappé au coup de foudre, sur scène ! "Il y a des gens que vous avez l'impression de connaître depuis tout le temps, alors que vous les croisez pour la première fois, a-t-elle déclaré à Paris Match. Là, c'était encore plus fort. C'est comme si cette personne m'habitait déjà".

Si fort qu'après 17 ans de vie commune et 15 ans de mariage, Benoist Gerard avait pris la décision de demander une nouvelle fois sa belle en mariage. Sur le plateau de La Boîte à secret en avril 2020, le couple avait renouvelé ses voeux. Un moment d'émotion et toujours autant d'amour, bien des années après leur union.