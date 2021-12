"Plus si affinités..." : Mimie Mathy coquine sur ses dimanches au lit avec son mari Benoist Gérard

Mimie Mathy est l'une des personnalités préférées des Français. Pour preuve, sa 7e place dans le classement 2021 du Top 50 Ifop-JDD dévoilé dimanche 26 décembre. L'actrice de 64 ans perd certes quatre places au profit de Louane, Marion Cotillard, Florence Foresti et Josiane Balasko qui figurent devant elle dans le top 10 mais Mimie Mathy a toujours la cote au fil des ans.

Mariée depuis 2005 à l'ancien restaurateur Benoist Gérard, la star de Joséphine ange gardien (TF1) s'apprête à vivre une nouvelle grande étape avec lui. Ils déménagent ! Celle qui est née à Lyon, et qui y a vécu de nombreuses années, change de quartier à Paris. Bye le populaire 10e arrondissement qu'elle aimait pourtant beaucoup.

Au cours d'un entretien avec le Journal du dimanche, Mimie Mathy évoque son quotidien bien rempli, avec des journées qui commencent à 5h30 et ne se terminent pas avant 20h la semaine. Il est aussi question du dimanche, une journée très importante pour l'actrice et son mari. Tous les vendredis soirs, Benoist Gérard remonte de leur domaine viticole situé près de Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, pour passer du temps avec son épouse le week-end. Et le dimanche, c'est réveil spontané ! "C'est le jour sans réveil : on traine avec mon mari, petit déjeuner au lit et plus si affinités...", confie Mimie Matyhy. Le dimanche est donc le moment propice à des retrouvailles câlines sous la couette.

Véritable citadine qui a l'habitude de briller sous les feux des projecteurs, l'actrice a dû s'adapter à la passion de son mari pour le terroir. Des différences de goûts qui permettent de solidifier son couple dit-elle. "Nous partageons deux univers qui sont aux antipodes mais, contrairement aux couples de comédiens qui se séparent dès que l'un marche moins bien que l'autre, je crois que cette différence nourrit notre couple", partage Mimie Mathy. Et effectivement cet équilibre semble très bien leur réussir !

L'intégralité de l'entretien de Mimie Mathy est à retrouver dans le numéro du 26 décembre 2021 du JDD.