Michèle Bernier passée du 38 au 46 : elle révèle la cause de sa prise de poids et elle n'y pouvait rien

Sa silhouette, Michèle Bernier n'en a jamais fait une affaire d'état... et elle a bien raison ! L'héroïne de la série La Stagiaire a bien essayé, un temps, de se conformer aux stupides diktats de notre société, mais elle a fini par préférer s'aimer. Ces dernières années, la comédienne a même pris quelques tailles supplémentaires à cause de la vie et du temps qui passe, et elle ne s'en porte pas plus mal. "Moi, c'est la ménopause qui m'a fait passer du 38 au 46", avouait-elle en novembre 2021, dans les colonnes du magazine TV Grandes Chaînes.

J'ai eu tellement mal pour Charlotte

Ces changements n'ont pas entraîné une quelconque souffrance pour Michèle Bernier, qui a fait son grand retour au cinéma, en mai dernier, dans Les Folies fermières de Jean-Pierre Améris. Ce qui l'embête davantage, c'est quand sa fille Charlotte Gaccio, héroïne de la série Demain nous appartient sur TF1, est victime de grossophobie. "J'ai eu tellement mal pour Charlotte, expliquait-elle. Je conseille à tout le monde son sublime documentaire [Pourquoi nous détestent-ils, nous les gros ?, NDLR.] qui met en lumière la folie des réseaux sociaux par rapport à tout ce qui touche l'apparence : ça provoque du harcèlement chez les enfants, du mal-être chez les grands et les petits. Bref, c'est une catastrophe."

Je ne suis pas en couple depuis longtemps

Télévision, cinéma, Michèle Bernier est sur tous les fronts. Elle retrouve également les planches, du 15 septembre au 30 décembre 2022, dans la pièce Je préfère qu'on reste ensemble de Laurent Ruquier - la suite de Je préfère qu'on reste amis - au Théâtre de Variétés. Côté coeur, en revanche, la comédienne de 66 ans semble avoir lâché la rampe. "Moi qui ne suis pas en couple depuis longtemps, je ferais bien une pièce sur l'usure du célibat, plaisantait-elle récemment dans S, le magazine de Sophie Davant. Jeune, j'ai rêvé d'avoir un couple éternel... Mais j'ai rêvé. Avec Bruno Gaccio, on a eu une très belle histoire, on reste très, très proches. Disons que le célibat se passe avec des "'céli' et des 'bas'."