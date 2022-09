Michèle Bernier séparée de Bruno Gaccio, ses regrets : "J'ai rêvé d'avoir un couple éternel..."

Après le succès fou de la pièce Je préfère qu'on reste amis, Michèle Bernier est de retour sur les planches pour la suite de ses aventures dans Je préfère qu'on reste ensemble, écrite par Laurent Ruquier. Du 15 septembre au 30 décembre 2022, elle retrouve donc le rôle de Claudine au Théâtre de Variétés, dans le 2e arrondissement de Paris. Parler sentiments, raconter des romances, c'est un peu son dada. On se souvient notamment de son succès fou dans Le démon de midi, qui évoquait avec humour le sujet des déceptions amoureuses. Pour autant, on ne l'a plus jamais vue auprès d'un homme depuis sa séparation avec Bruno Gaccio.

Avec Bruno Gaccio, on a eu une très belle histoire

"Moi qui ne suis pas en couple depuis longtemps, je ferais bien une pièce sur l'usure du célibat, plaisante-t-elle dans S, le magazine de Sophie Davant. Jeune, j'ai rêvé d'avoir un couple éternel... Mais j'ai rêvé. Avec Bruno Gaccio, on a eu une très belle histoire, on reste très, très proches. Disons que le célibat se passe avec des "'céli' et des 'bas'." Leur histoire a duré quinze ans, de 1982 à 1997. Avec Bruno Gaccio, Michèle Bernier a connu le bonheur, notamment en accueillant leurs deux enfants Charlotte, en 1987, et Enzo, 1997. Bien que leurs chemins se soient séparés au pire des moments, ce qu'ils ont accompli ensemble reste leur plus grosse fierté.

Enzo est peut-être de nature discrète, mais Charlotte Gaccio a suivi les traces de sa mère en devenant elle aussi comédienne. Elle est actuellement l'une des héroïnes de la série Demain nous appartient, dans laquelle elle incarne Audrey Roussel. Maman de jumeaux, Zoé et Roméo, nés en octobre 2017, elle a fait de sa mère la plus heureuse des grand-mères. "Elle m'émerveille. Elle est très différente de moi, très au courant, très à l'affût, elle partage ses idées avec les mères instagrammeuses qui ont des jumeaux, elles se parlent, raconte Michèle Bernier. Je la trouve top. J'aime bien quand elle vient me demander des conseils sur le métier. Après, elle les suit ou pas. L'expérience peut au moins se transmettre..."

