Chantal Ladesou : Bientôt grand-mère pour la 5e fois, Pauline Lefèvre enceinte

Et si Michel Ansault, son fidèle mari, ne devenait plus la source de nombre de ses sketchs ? À 72 ans, la populaire humoriste Chantal Ladesou va devenir grand-mère pour la cinquième fois. De quoi lui donner de la matière pour ses prochains spectacles !

Interrogée dans les pages de Var-Martin, le 3 septembre 2020, Chantal Ladesou a évoqué ses vacances dans le Sud. Détaillant son quotidien à Ramatuelle, la star s'est laissée aller aux confidences... "Tout dépend si mes petits-enfants sont là. Ma fille Clémence à deux enfants, un garçon de 4 ans et une fille de 2 ans et demi [Georges et Gabrielle, NDLR]. Elle attend le troisième. Et mon fils Julien va devenir papa. Sa femme, l'actrice Pauline Lefèvre, attend des jumeaux, un garçon et une fille. Cinq fois grand-mère au mois de septembre !", a-t-elle ainsi révélé. Et l'actrice de C'est quoi cette mamie ? de poursuivre : "Si mes petits-enfants sont donc avec nous, le matin, on va se baigner à Pampelonne. Une petite sieste avant de retourner à la plage. On y reste jusqu'à près de 20h."

Clémence Ansault, comédienne ayant notamment donné la réplique à sa maman dans la pièce de théâtre Nelson, est mariée à Antoine Van Den Broek d'Obrenan depuis 2015. Depuis qu'elle a des enfants, Chantal Ladesou est folle de joie : elle adore ses petits-enfants, notamment son petit-fils qui lui donne un adorable surnom... Quant à Pauline Lefèvre, la comédienne de 39 ans a épousé Julien Ansault en 2013 et s'entend à merveille avec son illustre belle-mère.

Cette période estivale aura été une sorte de résurrection pour Chantal Ladesou, qui tourne désormais C'est quoi ce papy ?! et doit reprendre les ultimes dates de sa tournée On the Road Again, car elle avait très mal vécu le confinement. Tenue éloignée de ses enfants, répartis entre la Hollande et la campagne française, elle s'était sentie abandonnée. Un sentiment vite oublié. La star, qui va donc voir prochainement débarquer trois bébés dans son univers, continue de vivre à cent à l'heure puisqu'elle est aussi attendue sur scène dans Adieu, je reste, tiendra un petit rôle dans le film 30 jours max et sera à l'affiche du téléfilm Il était une fois Monaco !