Chantal Ladesou : Son "coup de foudre" pour Michel, son mari depuis 40 ans

Depuis quatre décennies, la populaire Chantal Ladesou traverse les épreuves de la vie avec un homme sur lequel s'appuyer : Michel Ansault, son mari. La star était invitée de l'émission Je t'aime, etc. (France 2), le 16 janvier 2020, et elle a évoqué les dessous de cette histoire d'amour.

L'humoriste et comédienne de 71 ans a expliqué avoir fait la rencontre de son mari lorsqu'elle travaillait alors dans une entreprise. Michel l'avait alors convoquée sous un faux prétexte pour lui faire part d'un problème. C'est à ce moment qu'a eu lieu le début de leur romance... "J'ai vraiment eu un coup de foudre. Ça existe", a-t-elle raconté. Et Chantal Ladesou d'assurer ensuite être certaine "d'avoir tiré le bon numéro". D'ailleurs, même après quarante années de mariage, elle reste fidèle et amoureuse. "J'ai jamais eu d'incartades, jamais. À un moment donné, c'est vrai, on a tellement d'occasions dans ce métier...", confiait-elle dans Les Enfants de la télé en janvier 2019. Et attention à Michel si c'est lui qui faute !

Durant toutes ces années, Chantal Ladesou et Michel Ansault ont élevé trois enfants : Clémence, devenue comédienne et qui leur a donné deux petits-enfants, Julien qui est l'époux de la comédienne Pauline Lefèvre et le regretté Alix, mort adolescent, le grand drame de leur vie. Une fois les enfants élevés et à l'heure de la retraite, la situation aurait pu exploser, car l'humoriste n'a pas caché que voir son mari rester tous les jours sur le canapé pendant qu'elle multipliait les projets a été un choc. La solution ? Travailler ensemble ! Alors Michel est devenu son manager. "On s'entend vraiment très bien. (...) Nous, c'est en voiture que l'on s'engueule le plus", a-t-elle précisé.

À noter que Chantal Ladesou se produisait avec son dernier spectacle intitulé On the road again au Dôme de Paris, en, présence de quelques personnalités, samedi 18 janvier 2020.