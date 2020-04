Chantal Ladesou abandonnée par ses enfants : "C'est ce qui me coûte le plus"

Même si son dynamisme sur scène, sur les plateaux télé, radio et cinéma, parle pour elle, Chantal Ladesou est malheureusement dans la catégorie des personnes dites à risque face au coronavirus. La sympathique artiste de 71 ans se retrouve désormais confinée en tête à tête avec son mari Michel.

Dans les pages du magazine Gala, Chantal Ladesou a ainsi évoqué son confinement et la manière dont il s'est produit. Alors qu'elle était à la montagne, la décision d'isoler les populations à la maison est tombée et la star de C'est quoi cette mamie ? a été contrainte de "déguerpir au plus vite", car la station fermait ses portes. "On a pris la route, et on s'est arrêté dans le Sud où nous avons une maison de campagne. Mon premier réflexe a été de m'y installer avec ma fille, Clémence, et mes deux petits-enfants, Gabrielle, 2 ans, et Georges, 4 ans et demi", a-t-elle raconté. En temps normal, Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault résident dans les Hauts-de-Seine, mais l'humoriste et comédienne a déjà clamé qu'elle était prête à déménager...

Mais assez rapidement, Chantal Ladesou a été abandonnée par les siens. "Étant donné mon âge et celui de mon mari, ils ont très vite pris la décision de nous quitter et se confiner chez eux, en Hollande. Être séparée d'eux, et de mon fils Julien, confiné lui aussi à la campagne avec son épouse Pauline Lefèvre, je crois que c'est ce qui me coûte le plus en ce moment", a-t-elle ajouté. Toutefois, la populaire pensionnaire des Grosses Têtes sur RTL garde le contact avec eux grâce à un groupe sur l'application WhatsApp. Avec ses proches, elle échange des photos et des vidéos amusantes ainsi que "des bons plans".

Chantal Ladesou a aussi décrit son nouveau quotidien, reconnaissant qu'elle avait "tellement de temps à tuer", qu'elle s'était lancée dans des séries, des documentaires, de vieux films ou encore des chorés par visio avec ses copines (mais pas d'infos et peu de sport)... Elle fait également ses courses aux aurores, un foulard sur le nez et la bouche, car elle n'a pas de masque. "Je postillonne beaucoup quand je parle !", a-t-elle admis. Nul doute que les autres clients lui sont reconnaissants de tant de prévoyance.

