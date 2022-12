Harry Roselmack avec sa jeune compagne : le couple radieux pour une soirée parisienne avec Fred Testot

Fin septembre, Harry Roselmack officialisait son histoire d'amour avec la jeune et ravissante chanteuse Jade Chantelle. S'il n'a toujours pas dit un mot sur sa relation avec la jeune chanteuse, le présentateur de Sept à Huit a de nouveau fait sensation aux côtés de sa moitié jeudi 8 décembre 2022. En effet, à l'occasion de la soirée Karin & Nina, le célèbre animateur s'est présenté en charmante compagnie et s'est montré très complice avec la jolie brune. Habillée d'un manteau en fourrure noire, d'un legging moulant de la même couleur et chaussée de cuissardes au motif crocodile, celle qui est aussi mannequin a illuminé la soirée !

Mais les deux tourtereaux n'étaient pas les seuls présents à cette soirée. En effet, beaucoup d'autres personnalités ont répondu présentes à cette soirée qui a eu lieu à l'hôtel Renaissance Paris République, dans le 10e arrondissement de la capitale. Ainsi, on pouvait donc retrouver Fred Testot, l'ancien acolyte de Omar Sy qui a brillé dans le SAV pendant plusieurs années. Le boxeur Brahim Asloum, champion olympique aux Jeux de Sydney en 2000 était également de la partie ainsi que le comédien Hedi Bouchenafa (aussi connu sous le nom de Hedi Les Bons Tuyaux).

Le rappeur Salif est lui aussi venu, tout comme les actrices Orianne Daudin et Phany Brière Marret. Le monde de la musique était également représenté avec la présence du chanteur et auteur-compositeur Jim Bauer. Etaient présents également, les acteurs Jean-Christophe Bouvet, connu pour son rôle emblématique dans la saga Taxi, et Jean-Louis Tribes qui s'est quant à lui illustré dans plusieurs films internationaux.

Enfin, les comédiens Ambroise Michel, David Ban et Simon Ehrlacher ont eux aussi répondu présents pour l'occasion. À noter aussi la présence de Karin Gelin, agent artistique, scénariste et directrice de casting de renom. Une très belle soirée !