Diaporama : "Son pire défaut ?" : Harry Roselmack, rares confidences de son ex-femme et mère de ses 3 enfants

1 / 25 "Son pire défaut ?" : Harry Roselmack, rares confidences de son ex-femme et mère de ses 3 enfants

2 / 25 Harry Roselmack, qui fête ses 50 ans ce lundi, avait été surpris par sa femme Chrislaine en interview. Harry Roselmack - Soirée de rentrée de TF1 au Palais de Tokyo à Paris. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 25 Celle-ci, qui avait été mariée avec lui depuis 2001, l'avait décrit comme têtu. Exclusif - Harry Roselmack et sa femme Chrislaine - Soirée des 15 ans de l'association "Maïsha Africa" de Sonia Rolland au Pavillon Cambon à Paris le 19 septembre 2016. © Veeren-Moreau/Bestimage © BestImage, VEEREN-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 25 Un qualificatif qu'il n'a pas nié, lui qui est, apparamment, le meilleur des papas avec ses trois enfants. Exclusif - Harry Roselmack - Photocall du 8ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 2 mars 2020. © Cyril Moreau-Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Rachid Bellak / BESTIMAGE

5 / 25 Avec Chrislaine, en effet, il a eu Omaya, Yanaël et Leroy. Harry Roselmack et sa femme Chrislaine - Montée des marches du film " Les Eternels " lors du 71ème Festival International du Film de Cannes. Le 11 mai 2018 © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

6 / 25 Désormais, tous les deux sont séparés depuis 2017 et divorcés. Harry Roselmack - Cindy Bruna fête ses 25 ans au Lutetia "Pop Up" club, soirée organisée par Five Eyes Production le 28 Septembre 2019 pendant la fashion week. © Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

7 / 25 Harry Roselmack a désormais retrouvé l'amour avec la magnifique Jade Chantelle. Exclusif - Harry Roselmack et sa compagne Jade Chantelle à la générale de la comédie musicale "Al Capone" aux Folies Bergère à Paris le 9 février 2023. © Veeren / B. Rindoff / Bestimage © BestImage, VEEREN / RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

