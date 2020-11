Alicia Aylies critiquée pour son changement radical de look, Benjamin Pavard valide

Alicia Aylies est un véritable caméléon. L'ancienne Miss France de 22 ans tente régulièrement de nouveaux looks capillaires : cheveux gaufrés, longues tresses, coupe afro naturelle, chignon ou encore lissés, sans parler de ses changements de couleur, elle ne tient pas en place !

Lundi 16 novembre 2020, Alicia a opté pour un tout autre style : des cheveux longs lisses et rouges comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Il s'agit en réalité d'une perruque créée par l'artiste Stella Yato, spécialiste en wig et qui a l'habitude de s'occuper de la reine de beauté. "My FAVORITE color", légende Alicia, satisfaite du résultat.

Si certains internautes lui reconnaissent un air de Rihanna (à l'époque de son clip Man Down, sorti en 2011) ou encore du personnage d'Ariel dans le dessin animé La petite sirène, ils sont encore plus nombreux à ne pas avoir été conquis par cette nouvelle publication. "J'aime pas du tout du tout", "On a l'impression que tu es fatiguée... c'est pas ce qui te va le mieux", "Oula faut dormir", ont commenté les plus déçus de ses abonnés, estimant qu'elle n'avait pas très bonne mine.



Benjamin Pavard abonné aux Miss

En revanche, il y en a un qui semble avoir validé cette métamorphose et c'est Benjamin Pavard. En effet, le footballeur de 24 ans a "liké" la photo d'Alicia Aylies. Il semble d'ailleurs se retrouver régulièrement à surfer sur le profil de la jeune femme puisqu'il a cliqué sur la mention "j'aime" pour plusieurs autres de ses clichés. Le sportif aurait-il craqué pour les beaux yeux de la brunette ?

Il ne s'agirait pas de la première fois qu'il fréquenterait une Miss France. En 2018, il vivait discrètement une idylle avec Rachel Legrain-Trapani. Mais, au bout de quelques mois, leur différence d'âge avait eu raison de leur couple.

De son côté, Alicia Aylies est très douée pour semer le doute quant à sa vie sentimentale. En 2018, on lui prêtait une relation avec le footballeur Kylian Mbappé et l'année suivante, avec l'ex candidat de Danse avec les stars, Terence Telle. Des rumeurs auxquelles elle n'a jamais voulu réagir. "Je n'ai aucune déclaration officielle à faire sur ma vie privée ! Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou affiche sur les réseaux sociaux", avait-elle simplement répliqué une fois.