Alicia Aylies : Nouveau look pour la Fashion Week, devant Ornella Muti

La Fashion Week électrise Paris ! Elle se poursuit cette semaine avec de nouveaux défilés Haute Couture. Alicia Aylies, Ornella Muti et Amanda Lear en ont retrouvé la ferveur lors du défilé Antonio Grimaldi.

Lundi 20 janvier 2020, Antonio Grimaldi a dévoilé sa collection Haute Couture pour les saisons printemps-été 2020. Le couturier italien avait donné rendez-vous à ses spectateurs à 18 heures au Palais de la découverte, dans le 8e arrondissement. Alicia Aylies s'y est rendue, profitant de l'événement pour révéler son nouveau visage.

Coiffée de waves et tout de noir vêtue avec une chemise, un short en cuir et des bottes en daim, la Miss France 2017 a inévitablement attiré l'attention des photographes, pour qui elle a volontiers enchaîné les poses, avec et sans lunettes de soleil. Ces derniers ont également vu passer Ornella Muti et Amanda Lear. Contrairement à Alicia, les deux actrices ont conservé leurs verres, dégradés pour la première et roses sur le nez de la seconde.

Les trois spectatrices stars du défilé Antonio Grimaldi en ont pris plein les yeux. Alicia Aylies en a partagé les meilleurs instants avec ses près de 420 000 abonnés Instagram, dans sa story du jour.