Maëva Coucke et Élodie Frégé : Duo craquant au premier rang d'un défilé cabaret

Grâce à sa Fashion Week, Paris jouit du titre de capitale de la planète Mode ! Cette folle semaine de défilés continue avec les jours consacrés à la Haute Couture. Maëva Coucke et Élodie Frégé s'y sont distinguées lors du défilé On Aura Tout Vu, un show aux allures de cabaret endiablé...

C'est justement au Paradis Latin, le cabaret de la rue du Cardinal-Lemoine dans le 5e arrondissement, que la marque On Aura Tout Vu a dévoilé sa collection Haute Couture, saisons printemps-été 2020. L'événement a eu lieu lundi 20 janvier 2020. Maëva Coucke et Élodie Frégé en étaient deux des invités de marque.

Vêtue d'une robe en dentelle blanc cassé On Aura Tout Vu légèrement transparente, brodée de roses et dotée d'un col en plumes noires, Maëva Coucke a inévitablement attiré les regards dès son arrivée. La Miss France 2018 a suivi le défilé à côté d'Élodie Frégé. La chanteuse avait également sorti le grand jeu, malgré sa tenue plus discrète que celle de sa voisine de premier rang.

Sylvie Ortega Munos et la chanteuse Dièse (révélée par l'émission The Voice) étaient également de la partie. Toutes ont suivi avec attention les passages successifs des mannequins. Le show a été rythmé par un numéro de danse et s'est conclu sur l'apparition des couturiers Yassen Samouilov et Livia Stoianova.