The Voice 2020 : Maria Doyle persuadée d'aller "le plus loin" avec Lara Fabian

La neuvième saison de The Voice a démarré fort samedi soir sur TF1. Pour les premières auditions à l'aveugle de l'année, la compétition était rude. Parmi les talents venus tenter leur chance figurait notamment Maria Doyle. Cette Irlandaise de naissance a littéralement bluffé l'assemblée ainsi que les coachs avec sa reprise de Oh Danny Boy de The Progues. Outre sa prestation impeccable, c'est son histoire qui a suscité l'émotion. Et pour cause, Maria est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Un handicap qui est survenu subitement et avec lequel elle a réussi à vivre et même à réaliser ses rêves. "Un aveugle peut faire plus que vous ne l'imaginez, les limites sont là où nous les posons. Je voudrais dire au public que tout est possible", a-t-elle expliqué dans les colonnes du Parisien. Bouleversée, Lara Fabian n'avait alors pas su retenir ses larmes. "Vous êtes une inspiration, Madame, merci infiniment", avait-elle lâché.

Sollicitée de toute part, Maria Doyle a atterri sur Sud Radio ce lundi 20 janvier. L'occasion pour la chanteuse de revenir sur cette expérience incroyable. "Je n'ai pas une grosse voix, mais une voix plus cristalline, aérienne. J'ai été étonnée que les trois coachs se retournent", confie-t-elle. Et de révéler avec enthousiasme : "Je voulais Lara !" Et pour cause, en plus de l'apprécier en tant qu'artiste, Maria Doyle se retrouve en elle. "On a beaucoup de choses en commun, l'âge, on est de la même génération, elle a aussi fait l'Eurovision en 1988 pour la Belgique [Maria Doyle l'a fait pour l'Irlande en 1985, NDLR]. Et je sais que Lara Fabian est la coach qui m'emmènera le plus loin !"

Vraisemblablement sereine quant à son feeling avec sa nouvelle coach, Maria Doyle l'est beaucoup moins vis-à-vis de ses concurrents. "J'ai beaucoup de trac", avoue-t-elle. "Il y a beaucoup de talents, et avec mon âge, je peux être la maman de tous les talents !, s'amuse-t-elle. Je vais jouer ça comme un avantage, parce que j'ai de l'expérience, mais maintenant, tout est dans l'image, mais je vais quand même continuer à chanter avec mon coeur. Je suis une vraie battante !"