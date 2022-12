Diaporama : Alicia Aylies enceinte : l'identité du père dévoilée ? Après Benjamin Pavard, un autre beau gosse soupçonné

1 / 15 Alicia Aylies enceinte : l'identité du père dévoilée ? Après Benjamin Pavard, un autre beau gosse soupçonné

2 / 15 Info - Alicia Aylies est enceinte de son premier enfant - Alicia Aylies (Miss France 2017), enceinte, à la première du film "Avatar: La Voie de l'Eau" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 13 décembre 2022. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

3 / 15 Alicia Aylies (Miss France 2017) - Avant-première du film "Hawa" au Grand Rex à Paris le 6 décembre 2022. Il sera disponible sur Amazon Prime dès le 9 décembre 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

4 / 15 Aqababe dévoile l'identité du père de l'enfant d'Alicia Aylies sur Instagram. © Instagram, aqababe

5 / 15 Alicia Aylies (Miss France 2017) - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2022" au Four Seasons Hotel George V à Paris le 19 novembre 2022. Ce traditionnel dîner de charité organisé chaque année par Thierry Martino qui en assure les Relations Publiques, a pour vocation de collecter des fonds en faveur de Global Gift Foundation et de Eva Longoria Foundation. Leur mission est de venir en aide aux femmes et aux enfants partout où cela est nécessaire, notamment en soutenant financièrement des projets associatifs ciblés permettant d'améliorer le quotidien des personnes en situation de précarité. Chaque année la Fondation Global Gift choisit également une association locale afin de lui reverser une part des bénéfices de la soirée. Cette année c'est l'association " Un Rien C'est Tout " présidée par Cécile Duffau qui a été choisie. Cette association défend 4 grandes causes qui sont : le droit à la dignité, l'enfance, la santé et l'environnement. En tout ce sont plus de 190 projets réalisés et près de 3 millions d'euros collectés depuis sa création en 2016. Outre Eva Longoria, de nombreux invités ont foulé le tapis rouge. Christophe Beaugrand et Béatrice Rosen ont endossé les rôles de Maitre et Maîtresse de Cérémonie. (En français pour lui, en anglais pour elle) Pour l'animation musicale, la Fondation a pu compter sur la présence de Camille Lellouche qui a subjugué l'assistance du Global Gift Gala en reprenant quelques-uns de ses succès, ainsi que de la participation surprise d'Hélène Segara qui est montée à l'improviste sur scène pour entonner son tube " Il y a trop de gens qui t'aiment " devant un parterre d'invités conquis. Une vente aux enchères s'est déroulée sous la houlette de Julien Brunie, DG de Christie's, dévoilant des lots d'exception tels qu'une peinture d'Auguste, l'artiste phare du french pop Art, un dîner avec Eva Longoria herself ... ou bien encore une sculpture de Richard Orlinski (qui a reçu le Global Gift Utopia Award des mains d'Eva Longoria récompensant ses engagements humanitaires, tout comme l'entrepreneur espagnol, Javier Garcia qui lui a reçu le Global Gift Philanthropreneur Award) La soirée a pu être imaginée grâce au soutien des sponsors UTOPIA Avatars, (Société basée sur l'écosystème NFT utilisant la puissance de la blockchain pour amplifier sa mission de sensibilisation à la construction d'un monde plus éthique) ainsi que de la marque de bijoux APM Monaco qui a, pour l'occasion, paré Eva Longoria de magnifiques créations. Quant au diner, signé Christian Le Squer, Chef étoilé du restaurant " Le Cinq ", il fut sublimé grâce aux vins Château Enclos Haut Mazeyres, Appellation POMEROL, et les champagnes BOLL&Cie. © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © BestImage, Marc Ausset-Lacroix

6 / 15 Alicia Aylies (Miss France 2017) - Avant-première du film "Athena" à la salle Pleyel à Paris le 13 septembre 2022 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

7 / 15 Alicia Aylies - 8 ème gala étoilé Patrick Mouratoglou au profit de la Fondation Champ'seed à la Mouratoglou Academy à Sophia-Antipolis le 19 juin 2022. P.Mouratoglou, fondateur de la Mouratoglou Academy & Resort, a organisé son 8e gala étoilé au profit de la Fondation Champ'seed. Avec plus d'action, de divertissement et de glamour que jamais, P.Mouratoglou, coach de la double championne du Grand Chelem S.Halep et qui a entraîné pendant 10 ans la légende du tennis S.Williams, a commencé la soirée en saluant 250 invités venus du monde entier et en prononçant un discours émouvant sur l'avenir du tennis et le travail vital de la Fondation. Des personnalités du monde du sport, du cinéma, de la télévision et de la musique, étaient présents. La chanteuse britannique et gagnante du X-Factor, L.Johnson, a livré une performance impressionnante avec ses succès "It's a Man's World" et "Respect". Suivie d'un DJ set sensationnel du producteur, remixeur et propriétaire de Yellow Productions, B.Sinclar, avec The.Avener. Avec les 500 000 euros collectés lors de cette soirée de charité, la Fondation Champ'seed s'efforce d'aider les talents prometteurs qui n'ont pas les ressources financières nécessaires pour atteindre le plus haut niveau international. L'ensemble des recettes de l'événement, y compris la vente aux enchères en direct, sera redistribué à la Fondation. Depuis son inauguration en 2014, la Fondation Champ'seed a déjà récolté près de 4 millions d'euros et devient un facteur de soutien essentiel au développement optimal de plusieurs athlètes. Parmi les anciens de la Fondation figurent le vainqueur du Monte-Carlo Masters et numéro 5 mondial S.Tsitsipas, la finaliste de Roland-Garros C.Gauff et la sensation H.Rune. © Mouratoglou Gala via Bestimage © BestImage, Mouratoglou Gala

8 / 15 Alicia Aylies - Photocall du Global Gift Gala lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2022. © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva

9 / 15 Alicia Aylies (Miss France 2017) - Avant-première du film "Ambulance" à l'UGC Normandie à Paris le 20 mars 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

10 / 15 Alicia Aylies (Miss France 2017) - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. La fondatrice espagnole Maria Bravo réunit à Paris pour célébrer la 10ème édition anniversaire du Global Gift Gala : Eva Longoria, Gims, Amaury Nolasco et le philantropreneur Tural Mammadov La soirée de Gala se tient au légendaire Four Seasons Hotel George V le 30 octobre 2021 María Bravo, fondatrice et présidente du Global Gift Gala, continue sa quête de records à la recherche d'un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire et dans lequel, les hauts profils de la société aident inconditionnellement les plus vulnérables. Pour cette dixième édition du Global Gift Gala, une marraine d'exception, l'actrice, réalisatrice et activiste nord-américaine internationalement reconnue, Eva Longoria. Un parrain engagé, Gims, ambassadeur de la nouvelle marque de café haut de gamme Lingui Yo, associée au Gala pour cet anniversaire, valorisant les valeurs communes entre la marque et le Global Gift Gala : respect de l'environnement et engagement fort sur le plan humanitaire en Afrique notamment. C'est comme ambassadeur de Lingui Yo et parrain de Global Gift Gala que Gims souhaite entre autres " financer l'éducation des jeunes en Afrique et l'accès à l'eau potable. Valoriser la production et le savoir-faire local ainsi que toutes les filières d'excellences africaines " dixit Gims. D'autres visages les plus connus de la scène internationale de la solidarité sont également présents : Chenoa, Amy Jackson, Amaury Nolasco, Gary Dourdan et le philantropreneur Tural Mammadov. La chanteuse Chenoa se verra également remettre l'Award du Global Gift Women Empowerment. À propos du Global Gift Gala : C'est l'événement philanthropique international et annuel qui propose une vente aux enchères en direct avec des expériences uniques que " l'argent ne peut pas acheter " ainsi que la présence de personnalités nationales et internationales, avec des performances en direct des artistes les plus admirés. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage © BestImage, Marc Ausset Lacroix

11 / 15 Alicia Aylies - Projection du film "Dune" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 6 septembre 2021. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

12 / 15 Alicia Aylies - Avant-première française du film "Le Dernier Duel" au Cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris le 24 septembre 2021. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

13 / 15 Alicia Aylies - Montée des marches du film " Aline " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 13 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

14 / 15 Alicia Aylies - Photocall du défilé Etam Live Show 2020 à Paris le 29 septembre 2020. © Pool Agence Bestimage © BestImage, Pool Agence