Adriana Karembeu célibataire et divine : ses jambes interminables dévoilées sous un long voile blanc près de Valérie Lemercier

Le planning est chargé, pour les parisiens accros à la mode, depuis le début de la Fashion Week Haute Couture. Le mardi 24 janvier, certains ont eu le bonheur d'assister au défilé Stéphane Rolland, organisé au Théâtre National de Chaillot, dans le 16e arrondissement de notre capitale. Le spécialiste des robes de soirée y présentait ses dernières créations, collection printemps-été 2023. Parmi les invités, on retrouve notamment Cristina Cordula, qui avait déjà fasciné les foules la veille lors du show Giambattista Valli en plumes et sequins.

Bien entendu, la relookeuse brésilienne n'était pas la seule célébrité à venir jusqu'au Théâtre National de Chaillot. Cyril Viguier, Anaëlle Duguet, Gessica Kayane, Magloire, Dominique Damien Rehel, Valérie Lemercier, Claude Lelouch, Deborah Valdez et son mari Stephen Hung... ils ont tous pu applaudir les modèles défilant sur le catwalk, tout comme Adriana Karembeu. Fraîchement célibataire, la beauté slovaque a dévoilé ses célèbres jambes, interminables - elles mesurent 1m24 ! -, à l'aide d'un très long voile blanc. Une vision paradisiaque.

Adriana Karembeu ne se laisse pas abattre. Depuis qu'elle a annoncé sa rupture avec son époux Aram Ohanian, la comédienne et animatrice, 51 ans, a décidé de se concentrer sur sa fille Nina, née le 17 août 2018, plutôt que sa carrière. On la voit, cela dit, de temps à autres, lors d'évènements publics, et notamment la Fashion Week. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes, pouvait-on lire sur son compte Instagram. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimée... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours." Reste à savoir si elle restera installée à Marrakech, où elle éduque sa Nina, ou si elle rejoindra la capitale parisienne pour y refaire sa vie. Elle s'y trouve, en tout cas, en ce moment pour se changer les idées...