Mathilde Pinault : La sublime héritière ose la transparence, Cristina Cordula sort les plumes pour Giambattista Valli

La Fashion Week Haute Couture poursuit son cours jusqu'au jeudi 26 janvier 2023. Les journées passent et ne se ressemblent pas du côté de la ville lumière. À chaque créateur son style unique, ses modèles, ses catwalks fous et sa longue liste d'invités prestigieux. Le styliste Giambattista Valli, par exemple, a réuni un nombre incroyable de personnalités, le 23 janvier 2023, alors qu'il dévoilait sa sublime nouvelle collection printemps-été.

Il aurait été dommage de passer à côté de cet incroyable défilé. Du côté des invités, on retrouve notamment Mathilde Pinault, la fille de François-Henri Pinault - et donc belle-fille de Salma Hayek. Rien d'étonnant à ça puisque la championne de course d'équitation assiste régulièrement aux défilés Giambattista Valli, avec son papa, ou seule comme une grande. Le 23 janvier 2023, elle a d'ailleurs rejoint le créateur en coulisses, après le spectacle, et elle n'est pas la seule !

Pour célébrer le triomphe de sa collection Haute Cuture, Giambattista Valli a effectivement reçu Mathilde Pinault, avec qui il a pris la pose pour les photographes, mais aussi Cristina Cordula, Marylin Fitoussi, designer de la série Emily in Paris, Alexia Niedzielski ou encore Law Roach, qui s'est très longtemps occupé du stylisme de la diva Céline Dion, avant que Pepe Munoz ne prenne la relève, puis que l'artiste ne s'écarte de la sphère médiatique pour raisons de santé.

Ce défilé Giambattista Valli a attiré du beau monde, des quatre coins de la planète. Ont, entre autres, assisté au show : Lilou Fogli, la compagne de Clovis Cornillac, mais aussi Léna Mahfouf, Vanessa Borelli, Mariella Sarto, Bianca Brandolini d'Adda, Derek Blasberg, Leonie Hanne, Lola Le Lann, Jordan Roth, Ellen Von Unwerth, Tamu McPherson, Hiba Abouk, Dove Cameron, Sabrina Carpenter, Nichapat Suphap, Korlan Madi, Anna Dello Russo, Natasha Poonawalla, Emma Weymouth, Lauren Santo Domingo, Tatiana Casiraghi, Korlan Madi, Olivia Palermo, Araya Hargate, Leslie Cohen Amon, Tamara Kalinic, Heart Evangelista, Simona Tabasco, Emma Brooks ou encore Abby Choi.