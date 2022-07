Mathilde Pinault : La superbe héritière complice avec son célèbre papa, Cristina Cordula sort les plumes

Mathilde Pinault semble être la nouvelle fille de à suivre. Depuis quelques semaines, la sublime héritière, fille de François-Henri Pinault, célèbre homme d'affaires français, attire l'attention. Sortie victorieuse le 26 juin dernier d'une course d'équitation, elle a ensuite accordé un entretien à Paris Match, évoquant notamment ses relations avec sa belle-mère Salma Hayek. Ce lundi 4 juillet, Mathilde Pinault a été photographiée à un évènement où elle a accompagné son paternel. Père et fille sont apparus souriants et complices en front row du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 Giambattista Valli à Paris. L'héritière a de nouveau attiré tous les photographes à elle.

Dans une robe jaune longue, cheveux lâchés, Mathilde Pinault a fait sensation, avec son chaperon. Et à leurs côtés, Gad Elmaleh. Très élégant, l'humoriste a pris la pose auprès du duo. Habituellement c'est avec Salma Hayek que Mathilde Pinault partage le goût des défilés. Leur apparition à la Fashion Week en mars dernier ou à l'avant-première du film House Of Gucci à Los Angeles en novembre 2021 avait fait parler. Mais si elle aime passer du temps avec sa belle-mère, rien ne remplace un moment père et fille pour la jolie blonde.

Cristina Cordula en célibataire, Robbie Williams amoureux

Comme les Pinault, Cristina Cordula avait elle aussi fait le déplacement. C'est sans son époux Frédéric Cassin, son premier fan, que la Brésilienne est apparue à ce défilé. La maman d'Enzo (né d'une précédente union) avait opté pour un look aux couleurs pastel avec un blouson rose en plumes, ainsi qu'un simple jean. Toujours très souriante, elle a pris la pose au photocall comme d'autres nombreux convives. Parmi eux, on a pu noter la présence de Robbie Williams et sa femme Ayda Field – qui ont échangé quelques baisers le temps d'une photo –, Anna Wintour, Olivia Palermo et son compagnon Johannes Huebl, la superbe Eiza Gonzalez, la comédienne Lola Le Lann, la belle Jessica Aïdi Verratti, l'épouse du parisien Marco Verratti, ou encore Cindy Bruna, Lauren Santo Domingo, Juliette Dol et Tina Leung.