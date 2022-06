Marco Verratti cambriolé à Ibiza : une star française bien connue cambriolée sur l'île récemment

Les footballeurs sont des cibles privilégiées des cambrioleurs, qui attendent souvent les soirs de match pour frapper, mais visiblement ils sont également prêts à passer à l'action pendant les vacances. Véritable star du Paris Saint-Germain, Marco Verratti est un enfant du club, lui qui est arrivé dans la capitale en 2012. En 10 ans, il s'est imposé comme l'un des meilleurs milieu de terrain au monde et même si ses blessures récurrentes l'empêchent souvent de faire des saisons pleines, il n'en reste pas moins l'un des chouchous du Parc des Princes. Dans le privée, l'Italien de 29 ans est un homme heureux, en couple depuis plusieurs années avec la sublime Jessica Aidi, qu'il a épousé en juillet 2021.

À l'image de son coéquipier Lionel Messi ou encore de la superstar Cristiano Ronaldo, le petit Italien a choisi de se rendre dans les îles Baléares pour profiter du cadre de vie et de la douceur de vivre espagnole.Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu... Alors qu'il était sorti dîner avec ses proches, le Parisien a été victime d'un cambriolage dans la villa qu'il loue pour la semaine et d''après les informations relayées par le Periodico de Ibiza et le Diario de Ibiza, il se serait fait subtiliser une somme folle puisque les malfaiteurs seraient repartis avec pas moins de 3 millions d'euros !

Un lieu de villégiature pas sans risque pour les stars

Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'une telle chose arrive à Ibiza où les stars sont la cible de voyous. Comme le rappelle le Periódico de Ibiza, une star française bien connue a vécu la même mésaventure. Logeant dans une villa appartenant à Zinedine Zidane, l'organisatrice de soirées Cathy Guetta a été victime d'un cambriolage en avril dernier. L'ancienne femme de David Guetta se serait fait dérober pas moins de 800 000 euros par une bande de malfaiteurs très organisés.

Une bien triste histoire qui montre qu'Ibiza reste un terrain de jeu privilégié pour les malfaiteurs. À l'image de Marco Verratti et Cathy Guetta, les stars ne sont pas à l'abri de mauvaises surprises...