Cristina Cordula, séparée du père d'Enzo : ses confidences inédites sur son ex compagnon (EXCLU)

En 1994, la vie de Cristina Cordula a été bouleversée par la naissance de son fils Enzo. Le jeune homme de 26 ans commence tout juste à se faire connaître du grand public grâce à sa célèbre mère qui l'expose régulièrement et avec fierté sur les réseaux sociaux. En revanche, l'ex-mannequin n'a jamais évoqué le père de ce dernier, avec qui elle a partagé sa vie il y a plusieurs années. Du moins jusqu'à maintenant. En effet, lors d'une interview accordée à Purepeople, réalisée à l'occasion de la semaine spéciale vote du public dans Les Reines du shopping, la jolie brune de 56 ans a accepté d'en dire plus à son sujet. Des confidences inédites comme elle nous l'indique. "On ne m'a jamais demandé de toute ma carrière", a-t-elle déclaré avec amusement.

Cristina Cordula nous révèle ensuite qu'elle entretient encore une très belle relation avec cet homme dont l'identité est toujours méconnue. "Le père de mon fils est une personne avec qui je m'entends très très bien, c'est un homme formidable. Il est marchand de biens, il est très sympa quoi, c'est mon pote, il est drôle, c'est un super bon père, il a toujours été présent, je n'ai rien à dire vraiment. Mon fils a un très bon père", a-t-elle fait savoir, non sans sa bonne humeur qu'on lui connaît.

Si l'on en sait très peu sur ce premier amour, il est en revanche plus facile de suivre sa relation actuelle. En effet, depuis trois ans, l'animatrice est mariée au nouvel homme de sa vie, Frédéric Cassin, un homme d'affaires français. Le couple s'est dit "oui" en juin 2017 à Capri, en Italie avant d'organiser deux autres cérémonies, à Singapour et Rio. Ensemble, ils filent toujours le parfait amour et Cristina Cordula l'emmène volontiers avec elle lors de sorties publiques. Mieux encore, elle lui offrait une déclaration passionnée sur Instagram en 2019. "Tout d'abord, je voudrais que tu saches à quel point je t'admire ! Tu as une force, une détermination et une intelligence hors pair. Mais ce n'est pas tout : ta sensibilité, ta générosité ne font jamais défaut. Tu valorises la famille, tu es proche de tes amis et tu as accueilli mon fils dans ta vie, les bras ouverts. Tu es mon meilleur ami et je sais que tu seras toujours à mes côtés pour le meilleur comme pour le pire", avait-elle écrit.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.