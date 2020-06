Cristina Cordula, déjà trois ans de mariage : tendre photo souvenir

Trois ans après leur union, Cristina Cordula et Frédéric Cassin semblent tout aussi amoureux (et passionnés de voyage). Avant que le Covid-19 ne cloue à terre tous les avions touristiques, ils s'étaient offert une escapade au Taj Mahal, en Inde pour la nouvelle année.

Plutôt discrète sur l'homme qui partage sa vie, Cristina Cordula lui avait fait une déclaration d'amour passionnée et publique sur Instagram. "Tout d'abord, je voudrais que tu saches à quel point je t'admire ! Tu as une force, une détermination et une intelligence hors pair. Mais ce n'est pas tout : ta sensibilité, ta générosité ne font jamais défaut. Tu valorises la famille, tu es proche de tes amis et tu as accueilli mon fils dans ta vie, les bras ouverts. Tu es mon meilleur ami et je sais que tu seras toujours à mes côtés pour le meilleur comme pour le pire", avait-elle écrit en septembre dernier.

Rappelons que Cristina Cordula est maman d'un grand jeune homme, Enzo, né en 1994.