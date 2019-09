Cristina Cordula naturelle et comblée : sa superbe déclaration à son mari

Cristina Cordula n'est pas simplement une Reine du shopping. C'est aussi la reine des déclarations d'amour comme en témoigne sa dernière publication Instagram. Ce lundi 16 septembre 2019, son mari Frédéric Cassin fêtait ses 58 ans. A cette occasion, la belle animatrice de 54 ans lui a adressé quelques tendres mots. Une "magnifaïk" publication.

Après avoir précisé que c'était l'anniversaire de l'homme qui "compte énormément dans [sa] vie", Cristina Cordula a écrit : "Alors par où commencer... Tout d'abord, je voudrais que tu saches à quel point je t'admire ! Tu as une force, une détermination et une intelligence hors pair ! Mais ce n'est pas tout : ta sensibilité, ta générosité ne font jamais défaut. Tu valorises la famille, tu es proche de tes amis et tu as accueilli mon fils dans ta vie les bras ouverts. Tu es mon meilleur ami et je sais que tu seras toujours à mes côtés pour le meilleur comme pour le pire. Tu as des valeurs et c'est rare de rencontrer quelqu'un comme toi dans le monde d'aujourd'hui." Elle lui a ensuite souhaité un superbe anniversaire.

Afin d'illustrer ces doux mots, Cristina Cordula a choisi une photo sur laquelle ils apparaissent côte à côte. La belle brune, superbe au naturel et avec un chapeau, affiche un grand sourire. Frédéric Cassin apparaît tout aussi joyeux, des lunettes de soleil vissées sur le nez.