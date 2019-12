Cristina Cordula : Au Taj Mahal avec son mari pour réveillonner

D'ordinaire plutôt discrète sur l'homme qui partage sa vie, Cristina Cordula vient de dévoiler une rare image de son couple. En septembre dernier, elle faisait une exception pour adresser un poignant message à Frédéric Cassin sur les réseaux sociaux. "Tout d'abord, je voudrais que tu saches à quel point je t'admire ! Tu as une force, une détermination et une intelligence hors pair. Mais ce n'est pas tout : ta sensibilité, ta générosité ne font jamais défaut. Tu valorises la famille, tu es proche de tes amis et tu as accueilli mon fils dans ta vie les bras ouverts. Tu es mon meilleur ami et je sais que tu seras toujours à mes côtés pour le meilleur comme pour le pire", avait-elle écrit.

Pour rappel, Cristina Cordula et Frédéric Cassin se sont mariés trois fois, à Capri, à Singapour puis Rio. L'animatrice est d'ailleurs maman d'un grand enfant de 25 ans, Enzo, issu d'une précédente relation.