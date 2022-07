Diaporama : Mathilde Pinault : La superbe héritière complice avec son célèbre papa, Cristina Cordula sort les plumes

Eiza Gonzalez et François-Henri Pinault et sa fille Mathilde - Les célébrités au photocall du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 "Giambattista Valli" à Paris le 4 juillet 2022 © Olivier Borde / Bestimage

Eiza Gonzalez et François-Henri Pinault et sa fille Mathilde - Les célébrités au photocall du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 "Giambattista Valli" à Paris le 4 juillet 2022 © Olivier Borde / Bestimage

Eiza Gonzalez et François-Henri Pinault et sa fille Mathilde - Les célébrités au photocall du défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 "Giambattista Valli" à Paris le 4 juillet 2022 © Olivier Borde / Bestimage

46 / 48

Jessica Aïdi Verratti - Arrivées au défilé de mode Haute-Couture automne-hiver 2022-2023 "Giambattista Valli" à Paris, France, le 4 juillet 2022. © Veeren / Christophe Clovis / Bestimage

Celebs attend the Giambattista Valli Haute Couture Fall Winter 2022-2023 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 4, 2022.