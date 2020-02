Robbie Williams les fesses à l'air : sa femme l'affiche nu !

Sur ce cliché, on découvre le (magnifique) postérieur de l'artiste de 46 ans, musclé, galbé et toujours aussi ferme. Élu Plus belles fesses de l'année en 1997, l'interprète du titre Angel n'a rien perdu de sa musculature d'antan. Totalement fans de la photographie, les abonnés d'Ayda n'ont pas tardé à réagir, et surtout à jalouser cette chanceuse qui peut admirer à sa guise le corps parfait (et les fesses) de Robbie Williams. "Tu as vraiment une meilleure vue que moi", "Chanceuse !", "Cette vue embellirait chacune de mes journées", "Quelle vue magnifique !", ont par exemple déclaré quelques followers d'Ayda Field.

Un peu plus tôt dans la journée, Ayda a partagé une vidéo de son époux tenant dans ses bras leur dernier fils, Beau Benedict Enthoven. Comme elle l'indiquait dans un post publié le 14 février 2020 sur Instagram, leur fils Beau est né par mère porteuse, tout comme leur fille Colette (Coco) Josephine Williams née en 2018. Le couple est également parents de deux autres enfants : Théodora (née en 2012) et Charlton (né en 2014).