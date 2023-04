Robbie Williams choque : impressionnante perte de poids en images, les fans inquiets

L'inquiétude a gagné une bonne partie des gens dans les commentaires, modérés par d'autres, indignés que le poids soit la seule chose que certains remarquent : "Robbie est tellement maigre maintenant", "Tu es trop mince Robbie, ça ne te ressemble pas", "Tu aurais besoin de reprendre un peu de poids", "Il est tellement maigre, c'est à peine si je l'ai reconnu", "Trop mince, tu as l'air malade."

Une maladie qui veut me tuer

Si le public se fait autant de souci, c'est peut-être parce que Robbie Williams n'a jamais masqué le fait qu'il luttait depuis des années pour conserver sa santé mentale. En 2018, il avait notamment affirmé que sous les sourires et la bonne humeur qu'il dégage la plupart du temps se cachait en réalité "une maladie qui veut [le] tuer" : "Malheureusement, quand je me retrouve livré à moi-même, j'ai tendance à tout saboter. [...] Elle est dans ma tête et je dois me méfier. Parfois, elle me dépasse, parfois c'est un outil dont j'ai besoin pour aller sur scène. Parfois, je nage dans le bonheur et c'est merveilleux. Mais la plupart du temps, je suis un être humain qui doit gérer avec les épreuves et les tourments qui arrivent jusqu'à mes oreilles." Autre possibilité plus positive : une prise en main et une nouvelle hygiène de vie. Autant dire que c'est cette option qu'on préférerait voir se confirmer !