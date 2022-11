"Il a montré son cul" : Grimaces, grossièretés... L'attitude de Robbie Williams clashée dans la Star Ac

En débarquant sur le plateau du studio 217 en tout début d'émission, l'interprète de Feel a montré son derrière à la caméra. Une attitude déjà limite qui n'a fait qu'agacer les téléspectateurs. La tension était d'ailleurs palpable et grandissante tout au long du prime. Grimaces, air absent, manque d'implication et grossièretés... Les attaques ne se sont pas fait attendre : "J'adore Robbie Williams mais c'est le parrain le plus pourri de toute l'histoire de la Star ac", "En deux minutes, Robbie Williams a montré son c** et louché pendant que Nikos parlait", "Je préfère pas savoir combien TF1 a payé Robbie pour n'avoir strictement rien apporté à l'émission et aux élèves", "Robbie Williams, on dirait l'oncle gênant à 3 heures du matin." C'est certain, entre Robbie et le public, c'était loin d'être l'amour Suprême ce soir...