Star Academy : Lara Fabian divine dans une tenue en cuir, coup de chaud sur le plateau

Les téléspectateurs et les élèves de la Star Academy attendaient le grand retour de l'émission avec énormément d'impatience, tout comme ils redoutaient le dernier prime et le clap de fin. Ce samedi 26 novembre sur TF1, l'émotion était à son comble. Le public, les professeurs, les quatre finalistes que sont Enola, Léa, Anisha et Louis ainsi que Nikos Aliagas ont dit au revoir au château de Dammarie-les-Lys, la maison qui les a vus évoluer et grandir en tant qu'artistes en l'espace de six semaines. Si un seul d'entre eux aura la chance d'encaisser un chèque de 100 000 euros et d'enregistrer un album (le premier d'une longue liste, on l'espère), tous n'oublieront jamais les souvenirs de ce come-back de la Star Academy, auquel ils ont eu la chance de participer.

Si chaque fin de semaine fut l'occasion d'inviter de grands artistes sur le plateau, pour le dernier prime, la production a mis le paquet. Jenifer était là pour le lancement de l'émission, c'est Nolwenn Leroy, gagnante de la saison 2 diffusée en 2002, qui s'est proposée d'accompagner les élèves encore en compétition pour la dernière. Autres artistes conviés : Lara Fabian, Christophe Maé, Soprano et Michel Polnareff pour la scène francophone. Robbie Williams pour le côté international. Il faut dire que l'interprète de Feel a été nommé parrain de cette nouvelle édition. Absent au premier prime (mais présent par le biais d'une vidéo), le chanteur de 48 ans a fait le déplacement pour la clôture de saison. Autant dire que les 4 finalistes, déjà bien stressés, ont vu la pression monter d'un cran à l'idée de pousser la chansonnette à leurs côtés.

Le public sous le charme de Lara Fabian

Après avoir interprété I wanna dance with somebody de Whitney Houston avec les trois autres finalistes, Léa s'est retrouvée en tête à tête avec Lara Fabian pour leur duo sur Je t'aime. Si d'ordinaire, Léa attire toute l'attention sur elle, il semblerait que sa partenaire lui lui ait volé la vedette.