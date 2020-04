Lara Fabian : Avec son mari Gabriel, ils lancent un cri du coeur !

Confinée chez elle au Canada, la chanteuse Lara Fabian ne gobe pas les mouches ! La star de 50 ans a ainsi récemment dévoilé le titre Nos coeurs à la fenêtre, aux profits des soignants de quatre pays ; sa fille Lou et son mari Gabriel y font les coeurs. La coach de The Voice s'engage aussi dans la défense des animaux.

Mardi 28 avril 2020, sur son compte Instagram suivi par 389 000 abonnés, Lara Fabian a posté une vidéo prise à la maison. La star apparaît au naturel, lunettes sur le nez, au côté de son mari le magicien italien Gabriel Di Giorgio âgé de 38 ans. Entre eux : un magnifique berger australien. L'interprète de Je t'aime, Tu es mon autre, Humana ou encore Immortelle avait déjà eu l'occasion de présenter sa "petite Kayla" à ses fans il y a quelques années. En légende, elle écrit : "Un petit message en faveur de nos petits compagnons... Nos animaux de compagnie sont nos amis les plus fidèles, et en ces temps si particuliers prenez bien soin d'eux... ne les abandonnez pas, chérissez les tout comme ils veillent sur vous... Je soutiens la @fondation_leski de laquelle je suis fière d'être la marraine... et je vous invite à découvrir sur leurs réseaux sociaux les magnifiques actions qu'ils réalisent."

Le message de Lara Fabian fait écho à celui, en France, de l'ancienne actrice Brigitte Bardot qui a elle aussi alerté sur les abandons d'animaux en ces temps de confinement et de lutte contre le coronavirus. Des craintes pour les animaux qui vont encore plus loin puisque les refuges craignent la saturation et le risque de devoir euthanasier des bêtes...

Lara Fabian occupe donc pleinement son temps à la maison mais garde l'espoir de pouvoir boucler la 9e saison de The Voice en France dans les prochains mois et de reprendre sa tournée mondiale, le 50 World Tour, mis sur pause à cause de la pandémie de coronavirus.