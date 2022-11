"Je me suis préparée mentalement" : Léa (Star Academy) "sait déjà qui va gagner", ses confidences étonnantes

C'est déjà la fin de la Star Academy ! Les portes du château Dammarie-les-Lys vont se refermer après plusieurs semaines d'aventure. Ils étaient au départ 13 élèves mais ils ne sont aujourd'hui plus que quatre à espérer succéder à Jenifer, Élodie Frégé ou encore Nolwenn Leroy. Léa, Enola, Louis et Anisha seront départagés au cours d'un ultime prime diffusé samedi soir en direct sur TF1 (à partir de 22h !).

La répétitrice et ex-candidate Lucie Bernardoni leur avait expliqué le déroulé de la soirée au cours de la semaine. "Pour la première partie, vous chanterez aux côtés d'un artiste et vous chanterez également lors d'une battle à quatre. À l'issue de cette première partie, les deux élèves qui auront récolté plus de votes du public, seront sélectionnés pour la finale des finales", a-t-elle confié. Deux premiers élèves seront donc éliminés en cours d'émission et les deux autres pourront continuer de se disputer la victoire jusqu'à la toute fin.

C'est donc le public qui aura la lourde tâche de désigner le grand gagnant et, jusqu'à présent, ses choix ont été plutôt variés. Tiana était considérée comme une favorite mais elle s'est finalement retrouvée éliminée lors de la demi-finale. Julien était lui aussi au départ très apprécié par les téléspectateurs, se faisant sauver à deux reprises. Pourtant, il n'avait finalement pas fait le poids face à Anisha. Ainsi, tout est possible et il est bien difficile de faire des pronostics. Mais pour Léa, tout est déjà clair.

Je ne redoute personne

Contactée par Télé-Loisirs, la jeune finaliste de 24 ans a confié ne pas croire en sa victoire. "Je ne redoute personne mais je sais déjà qui va gagner. Je me suis préparée mentalement à ce que Nikos Aliagas ne cite pas mon nom le soir de la finale", a-t-elle déclaré. Un réalisme qui est loin de la rendre triste. "Tout ce qui m'arrive jusqu'à présent est un gros choc et je suis très reconnaissante, notamment vis-à-vis du public. Pour autant, l'idée de ne pas remporter la Star Ac' ne me fait pas peur car j'ai déjà tout gagné en atteignant l'ultime étape".

Selon elle, deux de ses camarades ont beaucoup plus de chances qu'elle d'être sacrés samedi soir. "Je sais que j'ai ma place en finale mais certaines personnalités attirent plus que la mienne. Je pense avoir pas mal de haters dans le public, je ne ferai donc pas le poids contre Anisha et Enola", a-t-elle estimé. Réponse très bientôt !