François-Henri Pinault : Sa fille Mathilde remporte une célèbre course d'équitation !

Mathilde Pinault, déjà adepte de la compétition, n'est pas repartie bredouille du Longines Paris Eiffel Jumping (concours de saut d'obstacles) ce dimanche 26 juin au Champ de Mars à Paris. Elle a remporté le prix Saint-Laurent Eiffel Challenge à l'issue de cette étape, qui fait partie du Longines Global Champions Tour, un circuit de concours de saut d'obstacles cinq étoiles, soit le plus haut niveau de compétition. De quoi rendre fier son père, qui n'est autre que le célèbre François-Henri Pinault, président du groupe Kering, qui détient notamment la grande marque de luxe Yves Saint Laurent.

Cet homme d'affaires de 60 ans n'est jamais bien loin de sa fille Mathilde, née en 2001 de son union avec Dorothée Lepère, quatre ans environ après la naissance de leur premier enfant François. En septembre 2021, leur complicité n'avait échappé à personne lors du défilé de la maison Saint Laurent, alors que le natif de Rennes se remettait tout juste du décès de sa demi-soeur Florence. Ils avaient alors passé un moment privilégié côte à côte, sourire aux lèvres.

Duo inséparable ?

Plus récemment, en mars 2022, c'est à la Fashion Week qu'ils ont partagé un moment ensemble. Ce qui n'est pas très étonnant puisque Mathilde, entre l'équitation et ses études de commerce, est également ambassadrice de la marque de chaussures Olgana. Un évènement qu'ils n'ont pas passé qu'à deux puisque François-Henri Pinault était également accompagné de sa compagne : l'actrice et productrice mexicaine Salma Hayek.

Il l'a épousée en 2009, soit deux ans après la naissance de leur premier enfant en commun : Valentina Paloma. Ils ont renouvelé leurs voeux de mariage en 2018 et semblent plus heureux que jamais depuis. À noter que le président d'Artémis est également papa d'un quatrième enfant, né en 2006 de sa relation avec le top model canadien Linda Evangelista. Père d'une belle fratrie et donc, et surtout d'une championne d'équitation... De quoi le rendre extrêmement fier !