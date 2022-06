Guillaume Canet retrouve une célèbre ex-compagne au Longines Paris Eiffel Jumping

Ce n'est pas un secret, Guillaume Canet est un passionné d'équitation depuis sa tendre enfance. Ce n'était donc pas surprenant de le voir au Longines Paris Eiffel Jumping ce week-end du 25-26 juin 2022. C'est très souriant que l'acteur de 49 ans a été aperçu faisant la reconnaissance du terrain des sauts d'obstacles avec les cavaliers qu'il connaît de longue date sur le Champ de Mars à Paris. Le héros (et réalisateur) de Rock'n Roll a eu le plaisir d'apercevoir sur place une célèbre ex-compagne avec qui il partage la même passion, Marina Hands ! Les deux acteurs sont en effet deux cavaliers talentueux qui se connaissent depuis plusieurs décennies et ont même été en couple.

C'est sur Europe 1 que Guillaume avait fait cette tendre confidence sur la douce Marina : "C'était mon premier béguin. On faisait les Juniors ensemble. Il y a des connexions entre Marina, qui est quand même mon premier amour quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box et qu'on faisait les championnats de France junior ensemble, tout d'un coup elle joue ma femme (dans le film Jappeloup sorti en 2013)".

De son côté, la comédienne de 47 ans ne manque pas non plus d'affection quand elle évoque son ancien flirt. En 2014, elle en parlait librement dans les colonnes de Télé 7 jours : "Guillaume est comme un grand frère. Il est toujours en avance. Il a été le premier à s'inscrire au Cours Florent. Je l'ai suivi 2 ans après. Mais à présent, ce qui prime, c'est notre belle amitié". En effet, depuis Guillaume Canet a fondé une famille avec Marion Cotillard, avec qui il a eu deux enfants, Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans. De son côté, Marina Hands a vécu une belle histoire pendant un temps avec Julien Doré, mais on ne sait pas qui partage sa vie aujourd'hui.

Au terme d'une compétition d'une incroyable intensité, le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli a remporté samedi sur le Champ de Mars le Longines Global Champions Tour de Paris, la plus prestigieuse des épreuves du Longines Global Champions Tour – Longines Paris Eiffel Jumping. Seul Français barragiste, Olivier Robert prend une belle sixième place. Marina a quant à elle participé au Prix Metrobus, remporté par l'Américaine Hayley Barnhill avec sa jument Jasmijn. En ouverture de la journée, c'est la Belge Anouch Danneels s'était imposée dans le Prix Joone (1,15m) devant l'actrice, créatrice de mode et productrice américaine Mary Kate Olsen, habituée de l'événement. L'hymne néerlandais avait ensuite retenti en l'honneur de la toute jeune (13 ans) Yoni van Santvoort, victorieuse du Prix Cavalassur en faveur d'Imagine for Margo.