"Peu importe qui est parti" : Quand Marine Hands évoquait sa rupture avec Julien Doré

A 46 ans, Marina Hands est une femme épanouie grâce à une belle carrière au cinéma et une vie privée déjà bien remplie. La comédienne césarisée a notamment vécu une jolie histoire d'amour avec Julien Doré. Mais, depuis 2012, le couple s'est séparé.

Pendant la promotion du film Jappeloup en mars 2013, Marina Hands avait préféré prendre les devants en révélant directement sa rupture avec Julien Doré, qu'elle fréquentait depuis 2011. Ils s'étaient rencontrés l'année d'avant sur le tournage du film Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour... du réalisateur Pascal Thomas. "Nous ne sommes plus ensemble depuis six mois. (...) La douleur d'une rupture est valable pour les deux, peu importe celui qui est parti...", disait-elle alors en interview pour le magazine Paris Match. Visiblement, elle avait été très touchée par cette rupture mais n'avait pas donné la cause ni plus de détails.

En mai de la même année, Julien Doré aussi avait eu l'occasion d'évoquer sa courte mais intense romance avec Marina Hands alors qu'il était invité de l'émission de Frédéric Lopez, La Parenthèse inattendue. Revenant sur le tournage du film dans lequel il avait donné la réplique à sa partenaire, il disait alors : "Je rencontre une femme qui a traversé ma vie qui est Marina Hands et on tombe amoureux sur le tournage. Cette rencontre est incroyable et a marqué ma vie d'une façon extraordinaire. C'est quelque chose que je garderai toujours."

Dix ans plus tard, les anciens amants sont cependant devenus très discrets sur leurs histoires de coeur respectives. Récemment, l'ancien gagnant de Nouvelle Star a toutefois apporté quelques détails sur sa vie actuelle, loin de Paris, puisqu'il a choisi de déménager dans les Cévennes. Il a retrouvé l'amour auprès d'une mystérieuse inconnue et est devenu papa pour la première fois. Une paternité qu'il a tardé à confirmer malgré les indices semés à plusieurs reprises. Marina Hands l'a-t-elle félicité ?