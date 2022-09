Marina Hands : Son premier amour, une star du cinéma en couple avec une actrice oscarisée

Marina Hands, accompagnée par le rappeur Sofiane, est à retrouver ce soir dans de nouveaux épisodes de la mini-série Hors saison, qui retrace les aventures d'un "duo de flics lancé sur la piste d'un tueur en série" peut-on lire sur le site Allociné. Mais outre ses talents d'actrice, elle a connu de belles histoires d'amour avec des célébrités connues de tous. Notamment avec l'interprète de Coco Câline Julien Doré, avant de finalement annoncer leur séparation pendant la promotion du film Jappeloup en mars 2013.

Un film sur lequel elle a recroisé la route de Guillaume Canet , avec qui elle avait vécu un amour de jeunesse."C'était mon premier béguin. On faisait les Juniors ensemble. Il y a des connexions entre Marina, qui est quand même mon premier amour quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box et qu'on faisait les championnats de France junior ensemble, tout d'un coup elle joue ma femme", a déjà confié l'acteur de 49 ans sur les ondes d'Europe 1.

"C'est pas toujours facile"

Mais la flamme s'est totalement éteinte depuis. "Guillaume est comme un grand frère. À présent, ce qui prime, c'est notre belle amitié", a déjà déclaré l'actrice à son sujet. Désormais, l'un des héros des Petits Mouchoirs partage sa vie avec Marion Cotillard, une autre célèbre actrice, lauréate de deux Oscars en tant que meilleure actrice entre son rôle dans le film des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne Deux jours, une nuit et celui dans La Môme en 2008. Ils sont ensemble parents de deux enfants : Marcel (né le 19 mai 2011) et Louise (née le 10 mars 2017). À noter que le parrain de cette dernière n'est autre que l'acteur Gilles Lellouche.

Mais depuis de nombreux mois, c'est l'expression "silence radio" qui résume le mieux possible leur relation. Il faut remonter à l'année dernière, au mois d'octobre, pour que l'un d'entre eux s'exprime sur leur histoire, en se montrant très franc et pas forcément très positif. "Le secret, c'est aussi des périodes très très compliquées, comme on en a vécu beaucoup aussi, et comme dans tous les couples. Il s'agit de savoir si on a envie de se battre ou pas, et c'est pas toujours facile" avait alors déclaré l'acteur sur Canal +.