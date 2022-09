Marina Hands en couple avec une star de la chanson et du cinéma : Qui sont ses célèbres ex ?

Ce jeudi 1er septembre, Marina Hands est à retrouver, aux côtés du rappeur Sofiane, dans le nouveau programme de France 3 : la mini-série Hors saison, qui retrace les aventures d'un "duo de flics lancé sur la piste d'un tueur en série" rapporte Allociné. L'occasion d'évoquer la vie sentimentale de l'actrice, qui aura vécu de jolies histoires d'amour avec des personnalités jouissant, elles aussi, d'une grande notoriété.

À commencer par Guillaume Canet, avec qui elle a vécu un amour de jeunesse. Ils s'étaient retrouvés à l'écran en 2013, pour le film Jappeloup, l'occasion de renouer des liens et de partager leur passion commune pour les chevaux. "C'était mon premier béguin. On faisait les Juniors ensemble. Il y a des connexions entre Marina, qui est quand même mon premier amour quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box et qu'on faisait les championnats de France junior ensemble, tout d'un coup elle joue ma femme", confiait l'acteur de 49 ans pour Europe 1.

"Cette rencontre a marqué ma vie"

Mais avec le temps, l'ambiguïté a totalement disparu. "Guillaume est comme un grand frère. À présent, ce qui prime, c'est notre belle amitié" a-t-elle déjà déclaré à son sujet. Il y a quelques années, c'est avec Julien Doré qu'elle partageait sa vie. "Je rencontre une femme qui a traversé ma vie qui est Marina Hands et on tombe amoureux sur le tournage. Cette rencontre est incroyable et a marqué ma vie d'une façon extraordinaire. C'est quelque chose que je garderai toujours" a déjà raconté le chanteur dans l'émission de Frédéric Lopez, La Parenthèse inattendue. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour... du réalisateur Pascal Thomas.

Mais l'actrice annoncera, justement pendant la promotion du film Jappeloup en mars 2013, sa séparation avec l'interprète de Coco Câline. "Nous ne sommes plus ensemble depuis six mois. (...) La douleur d'une rupture est valable pour les deux, peu importe celui qui est parti..." disait-elle alors en interview pour le magazine Paris Match. Depuis, elle se montre très discrète sur ses histoires de coeur.