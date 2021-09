Guillaume Canet séparé de Marina Hands : "On avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box"

Gilles Lellouche a surpris tout son monde lorsqu'il a sorti Le Grand bain en 2018. Le film, que vous aurez la chance de voir ce soir sur TF1, réunit un casting de stars parmi lesquelles on trouve Leïla Bekhti, Philippe Katerine, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, mais aussi Guillaume Canet. Le compagnon de Marion Cotillard tient l'un des rôles principaux de ce film de copains qui a cartonné à sa sortie. Heureux professionnellement et dans sa vie privée, celui qui dirigera le prochain opus des aventures d'Astérix et Obélix a connu un amour de jeunesse avec une actrice française très connue, Marina Hands.

La belle brune de 46 ans a même été le premier amour de Guillaume Canet dans sa jeunesse. "C'était mon premier béguin. On faisait les Juniors ensemble", raconte l'acteur de 48 ans. Des années après leur rencontre de jeunesse grâce à leur passion commune pour les canassons, les deux comédiens vont se retrouver sur le film Jappeloup, dont l'histoire se passe dans le milieu du hippisme.

Visiblement ému par ces retrouvailles des années plus tard à l'écran, Guillaume Canet a pris un vrai plaisir à retrouver Marina Hands à l'écran. "Il y a des connexions entre Marina, qui est quand même mon premier amour quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box et qu'on faisait les championnats de France junior ensemble, tout d'un coup elle joue ma femme", explique-t-il dans une interview accordée à Europe 1.

Interrogée sur leur relation particulière, Marina Hands semble elle aussi ravie de leur belle complicité. "Guillaume est comme un grand frère", assure-t-elle, avant de conclure : "À présent, ce qui prime, c'est notre belle amitié".

Retrouvez Guillaume Canet dans Le grand bain, dimanche 5 septembre à 21h05 sur TF1.