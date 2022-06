Julien Doré et Guillaume Canet : Cette célèbre actrice avec qui ils ont été en couple

Julien Doré est certainement l'une des personnalités les plus discrètes, dès qu'il s'agit d'amour. Guillaume Canet, en revanche, est en couple depuis si longtemps avec Marion Cotillard - ils sont ensemble depuis 2007 et ont eu deux enfants - qu'on a du mal à l'imaginer au bras d'une autre femme. Et pourtant, le saviez-vous ? Les deux artistes ont une ex en commun... et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'une comédienne française très connue, qui a notamment tourné pour Audrey Dana, Alex Lutz ou encore, récemment, Emmanuel Courcol. Vous avez son nom sur le bout de la langue ?

Hé oui, il s'agit bel et bien de Marina Hands ! En 2011, l'actrice apparaissait dans le clip du titre L'Eté Summer, issu de l'album Bichon de Julien Doré, et pour cause. Ils sont restés ensemble jusqu'à l'année 2012 après s'être donné la réplique dans Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour... de Pascal Thomas en 2010. "Cet amour a changé l'homme et l'artiste en moi et il vivra toujours en nous deux", confiait-il au magazine ELLE en novembre 2013. "Julien a été mon grand amour. La douleur d'une rupture est valable pour les deux, peu importe celui qui est parti", ajoutait son ancienne compagne, avec beaucoup de respect, auprès de Paris Match.

Marina est quand même mon premier amour

Bien avant de craquer pour Julien Doré, dont elle reste proche, Marina Hands flirtait avec Guillaume Canet, dans sa prime jeunesse, dans le milieu hippique - ils fréquentaient le même club. "C'était mon premier béguin. On faisait les Juniors ensemble, précisait-il sur Europe 1. Marina est quand même mon premier amour, quand on avait 14 ans, qu'on se roulait des pelles dans les box et qu'on faisait les championnats de France junior ensemble." Il faut croire que ces élans du coeurs se sont vite transformés en belle amitié. La preuve, ces deux-là ont collaboré professionnellement à plusieurs reprises. Marina Hands a joué dans le court-métrage Sans regrets de Guillaume Canet en 1996, mais aussi dans Ne le dis à personne en 2006.