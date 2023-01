"Elle aimerait bien..." : Adriana Karembeu séparée d'Aram Ohanian et bien décidée à changer de vie

Il y a près d'un mois, Adriana Karembeu annonçait une nouvelle que personne n'avait vu venir : la fin de son histoire d'amour avec son époux Aram Ohanian, malgré leurs douze années passées ensemble et huit de mariage. Le couple avait même eu le grand bonheur d'accueillir leur fille Nina (née le 17 août 2018). Mais aujourd'hui, ils ont bel et bien entamé une procédure de divorce. "C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. (...) Notre histoire était belle et j'ai tellement aimée... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", écrivait avec tendresse Adriana Karembeu en story Instagram.

Depuis, elle mène sa vie en célibataire, tout en étant complètement dédiée à sa fille Nina. Adriana Karembeu n'en oublie néanmoins pas ses engagements professionnels. Début janvier, elle avait d'ailleurs fait le déplacement à Paris, pour quelques jours, quittant ainsi sa vie à Marrakech où elle est majoritairement installée. Suite à son divorce, la question est maintenant de savoir si elle va quitter définitivement le Maroc où continuer d'alterner avec la France.

Ils essaient de garder de meilleurs relations possibles

"C'est Adriana qui a quitté Aram, mais pour l'instant, elle vit toujours dans la suite du Palais Ronsard, le palace cinq étoiles qu'ils ont ouvert ensemble en 2019", assure aujourd'hui un proche du couple à nos confrères de Voici. Dans ce palace, elle ne partagerait son espace de vie qu'avec Nina, "comme c'était déjà le cas avant la séparation", est-il également souligné. Car en effet, Adriana Karembeu avait déjà fait savoir qu'elle faisait chambre à part avec son mari. "A Marrakech, je vis à l'hôtel et là (à Paris, ndlr), je partage une immense chambre avec ma fille dans laquelle j'ai même fait installer un toboggan pour qu'elle joue. Aram, lui, dort dans une autre pièce", expliquait-elle dans Gala.

Mais ses perpétuels déplacements entre les deux pays commenceraient à être pesants pour la grande blonde de 51 ans et elle songerait à prendre une grande décision. "Maintenant que la séparation est actée, elle aimerait bien revenir vivre en France ou à Monaco. C'est là qu'elle se sent le mieux", a confié la même source à Voici. Cela devrait néanmoins prendre du temps car la jeune Nina est toujours scolarisée au Maroc et sa mère préfèrerait donc attendre la rentrée prochaine pour faire cette transition. "Pour le bien de leur fille et parce qu'ils ont investi tous les deux dans leur Relais et Châteaux, ils essaient de garder de meilleurs relations possibles, mais ce n'est pas simple", a ajouté un proche sur le sujet.