Adriana Karembeu divorce d'Aram Ohanian : annonce choc après 8 ans de mariage

On la connaît pour son mariage avec le footballeur français Christian Karembeu mais depuis 2014, c'était avec Aram Ohanian qu'Adriana Karembeu était mariée. Une histoire d'amour qui fait à présent partie du passé comme elle vient de l'annoncer sur son compte Instagram.

Mardi 27 décembre 2022, quelques jours après Noël, l'acolyte de Michel Cymes a pris tout le monde de cours en faisant cette terrible annonce. En story de son compte Instagram, la belle blonde a fait savoir qu'avec son mari et père de sa fille Nina (née le 17 août 2018), c'était terminé.

"C'est le coeur serré que j'écris ces quelques lignes. Douze années magnifiques passées ensemble ... j'ai vibré à chaque instant. Je n'ai jamais autant ri qu'à tes côtés. Notre histoire était belle et j'ai tellement aimée... Pourtant, aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées... L'amour ne s'éteindra jamais. Tu m'as offert le plus beau des trésors... notre Nina. Tu es et resteras toujours", a-t-elle écrit en légende d'une photo du couple, prise en noir et blanc et où il sourit. Une séparation faite donc à l'amiable et dont on ne connaît pas la raison.

C'est à Marrakech que les ex-amoureux se sont rencontrés. Une idylle qui a toujours été vécue loin des photographes. "Je veux rester discrète. Par respect pour ma vie d'avant. Par respect pour mon ex-mari...", avait-elle expliqué il y a presque dix ans. Le couple vivait d'ailleurs au Maroc, loin des regards indiscrets.

Cependant, ces derniers mois, Adriana Karembeu résidait le plus souvent à Monaco.

A présent que la séparation a été annoncée, la question que l'on peut se poser est : Adriana Karembeu gardera-t-elle le nom de son deuxième mari comme elle l'a fait avec le célèbre footballeur ? "Chez moi, en Slovaquie, une femme divorcée garde son nom d'épouse. Aujourd'hui, sur mon passeport figure le nom de mon mari, Ohanian", déclarait-elle à l'époque.

Ce que l'on sait en revanche de façon certaine, c'est que les parents de l'adorable Nina feront tout pour préserver leur petite fille de cette rupture. Un enfant qu'ils aiment par-dessus tout.