Adriana Karembeu : Rare et adorable vidéo de sa fille Nina, émerveillée par un Noël démesuré à Marrakech !

Adriana Karembeu est sans aucun doute une maman comblée. Ce jeudi 22 décembre 2022, elle a partagé une vidéo beaucoup trop craquante de sa fille Nina - née il y a quatre ans de sa relation avec l'homme d'affaires arménien André Ohanian - dans sa story Instagram. On aperçoit notamment la petite fille, de dos et dans une adorable robe blanche, en train de se balader entre deux gigantesques sapins de Noël, sous lesquels se trouvent deux immenses montagnes de cadeaux. Elle semble alors totalement émerveillée par ce qui se passe autour d'elle, alors que sa mère a précisé dans sa story que lieu filmé est le Palais Ronsard de Marrakech.

Cette séquence a certainement dû émouvoir certains internautes, d'autant plus que l'ex du footballeur international Français Christian Karembeu n'a pas pour habitude de montrer sa bambine sur ses réseaux sociaux. Cela ne lui arrive que pour des rares occasions, comme la rentrée des classes en septembre dernier. "First day of school (premier jour de classe), écrivait-elle alors sur le réseau social tout en partageant en story une courte vidéo de sa fille - toujours de dos - adorable dans une très jolie robe bleu ciel de princesse.

Je suis devenue quelqu'un d'autre

Deux vidéos sur lesquelles on peut notamment constater que la petite Nina a les cheveux très très longs. En tout cas, elle semble rendre sa maman très heureuse, elle qui a subi trois fécondations in vitro (FIV) à l'étranger et a été victime de plusieurs fausses couches par le passé, avant de finalement connaitre les joies d'être maman. "Avec la naissance de Nina, je suis devenue quelqu'un d'autre, ça a tout effacé. À 46 ans, j'avais besoin de ce grand 'reset'. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie bien dans mes baskets. Un truc dans mon cerveau s'est remis en place. Tout est devenu logique. Depuis, je n'ai plus peur", confiait-elle récemment au Télégramme à propos de sa vie de maman.

La jolie blonde semble donc très épanouie dans ce nouveau rôle, elle qui, pour rappel, co-présente depuis quelques années avec son acolyte Michel Cymes, l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, diffusée sur France 2.