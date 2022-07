Adriana Karembeu, son divorce avec Christian Karembeu : elle révèle pourquoi elle est partie

Leur rencontre avait tout d'un coup de foudre. En 1996, les chemins de Christian et Adriana Karembeu se sont croisés pour la première fois dans un avion. Très vite, ils ont fini par former l'un des couples les plus glamours de la planète people. Et ce, pendant presque 15 ans. Mais l'ex-joueur de football et la belle mannequin ont créé la surprise en 2011 en annonçant leur séparation.

C'est Christian Karembeu qui avait pris les devants lors de son passage sur RTL, dans l'émission de Flavie Flament Tout le plaisir est pour nous, en avouant que son ex allait faire la Une des médias avec une interview pour Paris Match, attendue le lendemain. "Adriana annonce notre séparation", avait-il sobrement prévenu.

Et en effet, au cours d'un long entretien, Adriana Karembeu s'est épanchée sur les raisons de leur divorce que personne n'avait vu venir. "La vérité est que je n'ai jamais trompé mon mari, mais que Christian et moi sommes séparés depuis plusieurs mois. C'est moi qui suis partie", révélait-elle à l'époque. Et de préciser : "Je ne supportais plus l'existence que nous menions. Quand mon mari a arrêté de jouer, il s'est mis à vivre à 300 à l'heure, et je n'arrivais pas à suivre. On s'est perdus sans le faire exprès. On n'arrivait pas à se retrouver. Nous n'avions plus de vie de couple. Chacun doit continuer son propre chemin. J'ai préféré partir pour ne pas tout gâcher, ne pas abîmer nos souvenirs."

Mon mari ne me rendait plus heureuse

C'est ainsi qu'Adriana Karembeu a pu garder en tête une belle relation, laquelle lui a apporté beaucoup de bonheur. "Christian, c'est mon sang, c'est ma famille. J'aurai toujours envie de veiller sur lui, tout comme j'éprouverai toujours des sentiments à son égard. Je suis véritablement née en 1996, l'année où je l'ai rencontré sur le vol Milan-Paris. Je trouvais l'amour que je cherchais depuis tant d'années. (...) Il m'arrive d'être submergée par les souvenirs. Pourtant, la vérité est que mon mari ne me rendait plus heureuse", a-t-elle reconnu. Malgré la douleur causée par cette rupture, Adriana Karembeu ressentait déjà "assez d'énergie pour démarrer une autre vie".

Et c'est avec Aram Ohanian, qu'elle a épousé en 2014 et avec qui elle a eu une petite fille prénommée Nina (3 ans) qu'elle a décidé de poursuivre son chemin. Christian Karembeu a lui aussi refait sa vie depuis auprès de la skieuse libanaise Jackie Chamoun. Le couple a eu deux filles, Gaïa (née en septembre 2017) et Alessia (née en janvier 2020). L'ex-athlète est également le papa d'Inès, née en 1995 d'une première union.