Adriana Karembeu, son mari Aram incroyablement aminci : "On a tout repris à zéro !"

Lorsqu'elle ne profite pas de bons moments avec son mari Aram Ohanian et leur adorable fillette Nina (3 ans), Adriana Karembeu est un bourreau de travail. Elle prépare chaque émission des Pouvois extraordinaires du corps humain, qu'elle anime avec Michel Cymès, avec grand soin. Ainsi, lorsqu'il a été question de poids et d'alimentation dans le programme, la belle blonde de 49 ans a eu "un électrochoc". Depuis, c'est une toute nouvelle hygiène de vie à la maison, pour elle comme pour son amoureux qui affiche une incroyable perte de poids !

"J'ai appris quelque chose à chaque épisode. L'une des plus grosses prises de conscience a eu lieu quand on a évoqué le poids, l'alimentation, le stress", confie-t-elle à nos confrères du magazine Nous Deux. C'est ainsi que l'émission a "tout changé" dans sa vie... ainsi que dans celle de sa moitié, le charmant Aram Ohanian ! "Avec mon mari, on a tout repris à zéro, lance-t-elle. On s'est astreints à une discipline sportive et alimentaire quotidienne. Il a perdu 20 kilos."

Pour se délester d'autant de poids, Aram Ohanian a tout d'abord banni les plats préparés de son quotidien pour des recettes maison et plus adaptées. "Nous cuisinons tous les deux, pour Nina, notre fille, mais aussi pour nous. Fini l'achat de plats préparés avec ses sucres et graisses cachés, avait-elle confié à Télé Loisirs en mars dernier. Avoir une nourriture variée et de manger sans excès. Il faut découvrir son 'point de félicité', c'est-à-dire à quel moment la bouchée suivante sera moins savoureuse que la précédente. Donc avoir juste encore un peu envie de manger."

Si son amoureux a perdu 20 kilos, de son côté Adriana Karembeu semble voir un changement surtout mental. Il faut dire qu'elle affichait déjà une silhouette amincie depuis la naissance de sa fille Nina en 2018. "J'ai perdu du poids au début et à la fin de la grossesse, quand j'ai accouché, j'avais 10 à 11 kilos de moins qu'avant. C'est bizarre !", avait-elle ainsi déclaré devant les caméras de 50mn Inside, sur TF1 en mars 2019.