Adriana Karembeu : Sa fille Nina, 3 ans, fait sa rentrée... à la crèche !

Adriana Karembeu, qui soufflera ses 50 bougies le 17 septembre prochain, a également confié sa plus grande peur : celle de vieillir et de ne pas être là pour sa fille unique. "Je n'aime pas ce temps qui passe, car, vis-à-vis de ma fille, je suis une maman âgée. J'aimerais tenir le plus longtemps possible pour elle. J'angoisse à l'idée de ne pas être à ses côtés pour l'accompagner à toutes les étapes clés de sa vie", a-t-elle déclaré dans les pages du magazine de Faustine Bollaert.

L'ex-femme du footballeur Christian Karembeu et ancienne top model tchéco-slovaque fera prochainement ses débuts dans le feuilleton de France 3, Plus Belle La Vie. Une nouvelle aventure pour la jeune comédienne, qui est déjà apparue dans divers programmes (Scènes de ménages en 2012, Nos chers voisins en 2014, Meurtres à Étretat, Section de recherches en 2015) puisqu'elle tiendra un rôle récurrent dans PBLV et ne fera pas une simple apparition ! Les informations sur son personnage reste, pour le moment, un mystère.