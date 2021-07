Adriana Karembeu rejoint une série incontournable : un défi inédit !

Le changement, c'est maintenant du côté de nombreuses séries télévisées. Demain nous appartient a recruté Emmanuel Moire et Ici tout commence a notamment intégré l'époux de Cécile Bois au casting. Du côté de Plus belle la vie, une invitée de marque fera prochainement ses premiers pas au Mistral, comme l'a dévoilé Le Parisien.

Ce mercredi 21 juillet 2021, nos confrères ont en effet dévoilé qu'Adriana Karembeu allait intégrer les intrigues durant plusieurs semaines. La belle blonde de 49 ans tournera pendant un mois et les épisodes devraient être diffusés en septembre. Pour l'heure, aucune précision concernant son rôle n'a encore été dévoilée. Ce qui est certain, c'est que les autres acteurs de Plus belle la vie seront ravis d'accueillir la maman de Nina (2 ans, fruit de son union avec Aram Ohanian) !

Adriana Karembeu ne fait pas là ses premiers pas d'actrice. L'ambassadrice de la Croix Rouge française et du football féminin est déjà apparue dans plusieurs séries télé telles que Scènes de ménages (2012), Nos chers voisins (2014), Meurtres à Étretat ou Section de recherches (2015). Mais jamais jusqu'ici elle n'avait tenu un rôle récurrent. Peut-être l'ancien mannequin slovaque y prendra-t-il goût et poursuivra sur cette voie, en plus de continuer l'animation.

L'acolyte de Michel Cymes (dans l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain) n'est pas la seule femme a avoir été recrutée dans Plus belle la vie :Aurélie Konaté rejoint aussi la série à succès de France 3 comme l'a annoncé Télé Star. Malheureusement, on n'en sait pas plus sur son rôle non plus... Ses fans espèrent qu'elle y tiendra un rôle récurrent afin de la retrouver enfin sur le petit écran le plus longtemps possible.