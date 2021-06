Ici tout commence : L'époux de Cécile Bois actrice et le frère d'un réalisateur reconnu au casting

Les téléspectateurs de TF1 ne s'ennuient jamais devant Ici tout commence. Entre le couple Olivia (jouée par Virginie Caliari) et Claire (Catherine Marchal), le rapprochement entre Lionel (Lucien Belvès) et Kelly (Axelle Dodier), le départ de six élèves après les évaluations ou l'histoire d'amour entre Lisandro (Agustin Galiana) et Anaïs (Juliette Sassoust), il s'en passe des choses à l'Institut Auguste Armand. Et les scénaristes n'ont pas fini de surprendre le public, notamment avec l'arrivée de nouveaux personnages.

Comme l'a dévoilé la première chaîne via un communiqué, Serge Hazanavicius (Capitaine Marleau ou Meurtres au paradis) a rejoint le casting d'Ici tout commence. Il a été choisi pour se mettre dans la peau de François Rigaut, un gérant d'un hôtel de charme qui est marié à Sylvie (Elise Tielrooy), la maman biologique de Salomé (Aurélie Pons). La belle blonde et son petit ami Maxime (Clément Rémiens) se rendront dans leur établissement. Si l'homme se montrera charmant avec ses invités, sa véritable nature est bien différente. Ce pervers narcissique fait en effet vivre un enfer à sa compagne. Une emprise qui ne devrait pas échapper aux étudiants.

Dans l'hôtel, Salomé et Maxime croiseront également la route de Pierre Rigaut, interprété par Jean-Pierre Michaël (Camping Paradis, Joséphine ange gardien ou Chérif). L'époux de Cécile Bois est le chef de l'établissement et est en conflit permanent avec son frère François. Une apparition qui débutera à partir du 16 juillet pour lui et deux jours plus tôt pour le frère aîné de Michel Hazanavicius.

Selon nos confrères de Télé Star, ce ne sont pas les seules personnalités qui rejoignent les rangs. Janis Abrikh (Clem, Cut !, Je te promets) jouera Joachim, le frère de Marta (Sarah Fitri). Noémie (Lucia Passaniti) verra quant à elle sa soeur Stella (interprétée par Anaïs Parelllo notamment vue dans Balthazar) débarquer à Calvières pour l'aider à surmonter son burn-out.